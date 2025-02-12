Hegseth: Ukrayna'nın NATO üyeliği gerçekçi değil

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ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'da savaşı diplomasi yoluyla sonlandırmayı amaçladıklarını, bu ülkenin NATO'ya üye olmasının gerçekçi bir hedef olmadığını belirterek, ABD'nin NATO'ya bağlı kalmaya devam edeceğini ancak Avrupalı müttefiklerin kendi güvenliklerinin sorumluluklarını üstlenmesi gerekeceğini söyledi.

Hegseth, ilk kez katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Donald Trump yönetiminin Ukrayna konusundaki tutumuyla ilgili mesajlar veren Hegseth, "Mesajımız açık, kan dökülmesi durmalı ve bu savaş sona ermeli." dedi.

Hegseth, Trump'ın Amerikan halkına ve Avrupalı liderlerden çoğuna, savaşı durdurmanın ve kalıcı bir barışa ulaşmanın en önemli öncelik olduğunu "açıkça belirttiğini" dile getirerek, "(ABD Başkanı Donald Trump) Bu savaşı diplomasi yoluyla sonlandırmayı ve hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı masaya getirmeyi amaçlıyor ve ABD Savunma Bakanlığı bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olacak." diye konuştu.

Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına geri dönmesi "gerçekçi değil"

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umorev'un da katıldığı toplantıda müttefiklerine ilk hitabında Hegseth, "Sizin gibi biz de egemen ve müreffeh bir Ukrayna istiyoruz ancak buna Ukrayna'nın, 2014 öncesi sınırlarına geri dönmenin gerçekçi olmayan bir hedef olduğunu kabul ederek başlamalıyız." ifadesini kullandı.

Hegseth, "Bu hayali hedefin peşinden gitmek yalnızca savaşı uzatacak ve daha fazla acıya neden olacaktır. Ukrayna için kalıcı bir barış, savaşın tekrar başlamasına engel olmak için sağlam güvenlik garantilerini içermelidir." tespitini yaptı.

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği "gerçekçi değil"

Hegseth, "ABD, Ukrayna için NATO üyeliğinin müzakereyle ulaşılacak çözümden doğacak gerçekçi bir sonuç olduğuna inanmıyor. Bunun yerine herhangi bir güvenlik garantisi, yetenek sahibi Avrupalı ??ve ??olmayan birlikler tarafından desteklenmeli. Bu birlikler Ukrayna'ya barış gücü olarak konuşlandırılırsa, NATO dışı bir görevin parçası olarak, 5. maddenin kapsamı dışında olmalılar." dedi.

Ayrıca, temas hattının sağlam bir uluslararası denetiminin olması gerektiğini vurgulayan Hegseth, sözlerine şöyle devam etti:

"Açık olmak gerekirse, herhangi bir güvenlik garantisinin parçası olarak, diplomasiyi daha da etkinleştirmek ve Rus savaş makinesini finanse eden enerji fiyatlarını düşürmek için Ukrayna'ya ABD birlikleri konuşlandırılmayacaktır."

Hegseth, "Avrupa güvenliğinin sağlanması, NATO'nun Avrupalı üyeleri için bir zorunluluk olmalıdır. Bunun bir parçası olarak Avrupa, Ukrayna'ya gelecekteki askeri yardımın ezici bir çoğunluğunu kendisi sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 5'lik hedef

Bunun için Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayan Hegseth, "(Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan) Yüzde 2'lik pay yeterli değildir. Başkan Trump yüzde 5 çağrısında bulundu ve ben de katılıyorum." dedi.

Hegseth, bu anlamda halihazırda yüzde 5'lik katkıda bulunan Polonya'nın "Avrupa için bir örnek" olduğunu söyledi.

Yeni ABD yönetiminin transatlantik ittifaka bakışı

ABD'nin yeni Savunma Bakanı, Trump yönetiminin transatlantik ittifaka bakış açısını şöyle özetledi:

"Transatlantik ittifakımız onlarca yıldır ihtiyaca bağlı şekilde devam ediyor ve gelecek nesiller boyunca da devam etmesini bekliyoruz. Ancak bu öylece olmayacak. Avrupalı müttefiklerin sahaya çıkıp kıtadaki geleneksel güvenliğin sorumluluğunu üstlenmesi gerekecek. Gücü önceliklendiren ABD, kendi güvenliği için NATO'ya ve Avrupa ile savunma ortaklığına bağlı kalmaya devam edecek. Nokta. Ancak ABD artık bağımlılığı teşvik eden dengesiz bir ilişkiye tahammül etmeyecek."