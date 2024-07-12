Hekimhan'da Silahlı Kavga: Baba Öldü, Ağabey Yaralandı

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde silahla babasını öldürüp ağabeyini yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi'nde Doğukan A. ile babası Hanifi A. ve ağabeyi Burak A. arasında bahçe sulaması nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Doğukan A, av tüfeğiyle babası ve ağabeyini yaraladı.

Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan baba kurtarılamadı, Burak A. ise helikopter ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Doğukan A'yı gözaltına aldı.