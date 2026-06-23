Hemşire Ralli Pilotluğuna Adım Attı

SAMSUN Şehir Hastanesi'nde Hemodiyaliz Bölümü hemşiresi Hilal Olgun (32), mesleğini sürdürürken aynı zamanda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) lisanslı ralli pilotu olarak yarışlara katılıyor. Motor sporlarına hakem olarak başlayan Olgun, 2026 sezonunda ralli pilotu olarak direksiyon başına geçti. Copilotluk, otokros ve ralli kategorilerinde son 3 yılda 43 kupa kazanan Olgun, "Hemşirelik mesleği özveri ve dikkat gerektiren bir iş. Ralli pilotluğu da tam konsantre olmanız gereken bir iş. İkisini bir arada yürütmek benim için hem gurur verici hem de ilham verici" dedi.

Samsun Şehir Hastanesi'nde Hemodiyaliz Bölümü hemşiresi Hilal Olgun, çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu motor sporlarını profesyonel kariyere dönüştürdü. Otomobil sporlarına 2020 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonlarında hakem olarak başlayan Olgun, yaklaşık 2 yıl boyunca yarışlarda görev aldı. Yarış araçlarının içinde yer alma hayalini gerçekleştirmek isteyen Olgun, TOSFED'in 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projesine katılıp kadınlar kategorisinde üçüncü oldu. Başarısının ardından eğitimlerini sürdüren Olgun, 2023 yılında copilotluk yapmaya başladı. Türkiye'nin uluslararası motor sporları organizasyonlarından TransAnatolia yarışını tamamlayan Olgun, 2 sezon boyunca Türkiye Ralli Şampiyonası'nda copilot olarak yarıştı. Ralli pilotu olma hedefini gerçekleştiren Olgun, 2026 sezonunda lisanslı pilot olarak Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek.

'HAYALİM RALLİDE KADIN PİLOT OLMAKTI'

Motor sporlarına hakem olarak başladığını belirten; copilotluk, otokros ve ralli kategorilerinde son 3 yılda 43 kupa kazanan Hilal Olgun, "Hakemlik yaparak yarışlarda yarışan araçların gözlemini tutuyorduk. 2 yıl kadar otomobil sporlarında hakemlik yaptıktan sonra artık 'Ben nasıl yarışabilirim, aracın içinde ben nasıl olabilirim' diye düşündüm. Sonra TOSFED'in proje yarışı vardı, 'TOSFED Yıldızını Arıyor' diye, o yarışmaya katıldım. Türkiye'de kadınlar kategorisinde üçüncülükle bitirdim. Aslında serüven böyle başlamış oldu. Sonrasında copilotluk eğitimi aldım ve Türkiye'nin uluslararası bir yarışı olan TransAnatolia'ya katıldım. O yarışı da bitirdikten sonra Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2 yılda copilot olarak devam ettim. Aklımda rallide kadın pilot olarak yarışma hayali vardı. Şu anda aslında onu yaşıyorum. 2026 sezonu Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 3 yarışı geride bıraktık. Şu anda lisanslı bir ralli pilotu olarak yarışlara devam ediyorum" diye konuştu.

'HEMŞİRELİK VE RALLİ PİLOTLUĞUNU BİRBİRİNE ÇOK BENZETİYORUM'

Hemşirelik ve ralli pilotluğunu özveriyle yaptığını ifade eden Olgun, "Çoğu zaman nöbet çıkışlarını yarışlarla beraber götürmek zorunda kalabiliyorum. Bu konuda hem çevremden hem de iş ortamımdan desteğim çok fazla var. Hemşirelik mesleği de çok özveri ve dikkat gerektiren bir iş. Ralli pilotluğu da tam konsantre olmanız gereken bir iş. Direksiyon başındayken kafanızda hiçbir düşüncenin, soru işaretinin olmaması gerekiyor. Kararlı ve odaklı bir şekilde zamana karşı bir yarış ve tam bir performans sergilemeniz gerekiyor. Bu anlamda ben bu iki işi birbirine çok benzetiyorum. Aynı zamanda heyecanı ve adrenalini de çok seviyorum. Bu yüzden de ikisini bir arada yürütmek benim için hem gurur verici hem de ilham verici oluyor" dedi.

'MOTOR SPORLARI ÇOCUKLUK HAYALİM'

Motor sporlarına çocukluğundan beri çok ilgi duyduğunu belirten Olgun, "Arabalarla çok ilgili olduğum, kullanmayı çok istediğim, daha 18 yaşında bile olmadan 'ehliyetimi alayım' diye başvurular yaptığım bir işti. Çocukluktaki hevesimin bu noktaya taşınması benim için gerçekten bir hayaldi ama şu an onu yaşamak çok mutluluk verici. Tabii ki hedeflerim bitmedi. Bunu daha ileriye taşımak, belki bir Avrupa Ralli Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek en önemli amaçlarımdan bir tanesi. Aynı zamanda hem cinslerimi, kadınları da bu sporda yer almaları için destek olmak, ilham olmak istiyorum. Sadece bu spor için değil ama kadının varlığının her yerde devam etmesi, her şeyi başarabileceğimizi göstermek için de bu alanın benim için doğru bir alan olduğunu düşünüyorum. Bütün kadınları da yapabilecekleri her şeye inanmalarına ve bu konuda da benim de yapabileceğim bir şey olduğunda desteklerimi sonuna kadar devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.

'SPONSORA İHTİYACIMIZ OLUYOR'

Bu sporun maliyetinin çok yüksek olduğunu ifade eden Olgun, şunları söyledi:

"Otomobil sporları şu anda belki de Türkiye'de yapılan sporlar içerisinde maliyeti en yüksek olan branşlardan birisi. Bu sporu devam ettirebilmek ve bu sporun içerisinde kalabilmek için her anlamda desteğe çok ihtiyacınız oluyor. Özellikle de sponsorluk anlamındaki destekler çok kıymetli oluyor. Çünkü yarışlarda gelişebilecek kaza durumları, mekanik sıkıntıların hepsi size bir artı maliyet olarak geri dönüyor. Belki de otomobil sporlarının Türkiye'deki yeri bu açıdan da biraz daha zorlanıyor. Çünkü sponsorluk destekleri olmadan bu sporu devam ettirebilmek oldukça güç. Onun dışında da tabii ki her türlü desteğe ihtiyacımız var. Bu spor, ekip işi. Rallide tek başınıza yarışmıyorsunuz. Yanınızda bir copilotunuz oluyor ve 3 gün boyunca tempolu bir yarış sürdürüyorsunuz. Aynı zamanda yarışlarda size mekanik anlamda bir garaj desteği veriyor. Benim de copilotum çok yakın arkadaşım Özlem Sapansüren. Onunla birlikte bu sezonu en iyi şekilde tamamlamayı ve sezon sonunda da şampiyonlukla bitirmeyi hedefliyoruz."