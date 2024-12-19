Her Yönüyle Kaman Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Her Yönüyle Kaman Sempozyumu Başladı

Her Yönüyle Kaman Sempozyumu Başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Kaman Belediyesi, Kaman'ın tarihi ve kültürel mirasını ele alıyor.

19.12.2024 15:47
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Kaymakamlığı ve Kaman Belediyesince düzenlenen "Her Yönüyle Kaman Sempozyumu" başladı.

Kaman Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Türk medeniyetinin maya şehirlerinden Kırşehir'in geçmişten bugüne binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Cevizi ile adını dünyaya duyuran Kaman'da Kalehöyük kazıları, Arkeoloji Müzesi, Japon Bahçesi ve her yıl binlerce gence ev sahipliği yapan Hirfanlı Gençlik Kampı ile kültürel mirasın ve doğal güzelliklerin önemli temsilcisi olduğunu vurgulayan Demiryürek, "Kaman'ın tarihi, kültürel, antropolojik ve coğrafi özellikleri çok yönlü bir şekilde ele alınacak olup buradan çıkan kararların ilçemizin ve ilimizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kırşehir Valiliği olarak Kaman'ın tarihi ve kültürel mirasının korunması, bilimsel çalışmalarla desteklenmesi ve bu çalışmaların somut projelere dönüşmesi adına her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci de konuşma yaptı.

Sempozyum düzenleme komitesi başkanı Prof. Dr. Nadir İlhan, sempozyum ve oturum konuları hakkında bilgi verdi.

Açılışın ardından sempozyum oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Her Yönüyle Kaman Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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