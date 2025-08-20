Herat'ta Trafik Kazası: 79 Ölü

HERAT, 20 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen bir trafik kazasının ardından yanmış yolcu otobüsünün enkazını kaldıran bir vinç, 20 Ağustos 2025.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde salı gecesi meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 79'a ulaştığını bildirdi. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)