Herzog'un Avustralya Ziyaretine Protestolar
Herzog'un Avustralya Ziyaretine Protestolar

12.02.2026 12:13
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Melbourne'deki temasları, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Avustralya ziyaretinin son durağı Victoria eyaletinin Melbourne kentindeki temasları sırasında Filistin'e destek veren göstericiler protestolar düzenledi.

Herzog, 4 günlük Avustralya ziyaretinin son gününde Melbourne kentinde temaslarda bulundu.

ABC News'ün haberine göre, Melbourne kent merkezinde Flinders Caddesi İstasyonu'nda yerel saatle 17.00'de çok sayıda gösterici bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Filistin'i destekleyen göstericiler, Melbourne'ü ziyaretine karşı çıktıkları Herzog'un Gazze'de soykırımı reddetmesine ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.

Herzog'un programı sırasında protestolar düzenlendi

9News'ün haberine göre, Herzog Melbourne'un Southbank bölgesinde düzenlenen Avustralya Siyonist Federasyonu etkinliğinde, Yahudi topluluğa hitap etti.

Çok sayıda polis, etkinliğin yapıldığı bina yakınındaki yolda geniş barikat kurdu.

Filistin destekçisi göstericiler de barikatların yakınında bir araya geldi. Aralarında polis üniforması giyenlerin de olduğu göstericiler, Herzog'un tutuklanmasını istedi.

Öte yandan, İsrail bayrağı taşıyan başka bir grup, bu gösterilere karşı çıktı.

Herzog ise etkinlik sırasında göstericilerin protestoları nedeniyle "çevrede polis olmasının anlaşılmaz ve tuhaf" olduğunu ifade etti.

Dışarıdaki göstericilere İran'daki protestolara atıfta bulunan Herzog, "İran Büyükelçiliğinin önünde protesto yapmaları" çağrısı yaptı.

Herzog'un Melbourne'de Hükümet Konağına ziyareti sırasında da binanın dışında göstericiler bir araya geldi. Polis, güvenlik tedbirleri aldı.

Üniversitenin duvarına "Herzog'a ve İsrail'e ölüm" yazıldı

Melbourne Üniversitesinin Parkville yerleşkesinde duvara "Herzog'a ve İsrail'e ölüm" yazılması dikkati çekti.

Victoria eyaleti Başbakanı Jacinta Allan, duvar yazısını "aşağılık bir davranış" diye niteledi.

Üniversiteden ismi paylaşılmayan sözcü, yaptığı açıklamada "Irkçılık, nefret ve şiddetin toplumumuzda ya da ulusumuzda yeri yok." ifadesini kullanarak duvar yazısının silinmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.

Herzog'un ziyareti protestolara yol açmıştı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, 9 Şubat'ta ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentinde toplanan yaklaşık 6 bin göstericinin belediye binasına yürümek istemesi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 9 kişi hakkında dava açıldığı ve "polise saldırma ve engel olma ile talimatlara uymayı reddetme" gibi suçlardan yargılanacakları belirtilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, NSW polisinin, Sydney'deki göstericilere müdahalesi tartışma konusu olurken yetkililer, polisin tutumunu savunmuştu.

Başbakan Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Herzog'u Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla ülkeye davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in lideri Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

Kaynak: AA

