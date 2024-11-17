Herzog'un Konferansa Katılmamasının Nedeni - Son Dakika
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Herzog'un Konferansa Katılmamasının Nedeni

Herzog\'un Konferansa Katılmamasının Nedeni

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un katılmadığı konferans, Türkiye'nin hava sahası izni vermemesiyle ilgili.

17.11.2024 18:49
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Haber: Hande Öztürk/Melis Yıldırım

(ANKARA) - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 iklim konferansına katılmamasının gerçek nedeninin " Türkiye'nin, Herzog'u taşıyan uçağın hava sahasına girmesine izin vermemesi" olduğu öne sürüldü. Ankara, haberlerin doğruluğunu teyit etti.

Azerbaycan hükümetinin sözcüsü olarak kabul edilen Azeri bir medya kuruluşu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 iklim konferansına katılmamasının gerçek nedeninin "Türkiye'nin, Herzog'u taşıyan uçağın hava sahasına girmesine izin vermemesi" olduğunu ileri sürdü.

Ankara, İsrail'in Türkiye'den üst uçuş istediğini ancak izin vermediklerini doğruladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, "Herzog'un geziyi iptal etmesinin nedeninin güvenlikle ilgili değil, Türkiye'nin uyguladığı yasakla ilgili olduğunu" belirtirken, Herzog'u taşıyan uçağın Türkiye'nin hava sahasını kullanmasına izin verilmediğini kaydetti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan resmi açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un COP29 gezisinin "güvenlik nedenleriyle" iptal edildiği belirtilmişti. Ancak Azerbaycan medyasında, gerçek nedenin Türkiye'nin İsrail'e ait Wing of Zion uçağının hava sahasından geçmesine izin vermeyi reddetmesi olduğu belirtildi. İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesine konuşan Azeri yetkililer, yerel medyanın verdiği haberin doğruluğunu teyitledi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, Azeri yetkililer, İsrail'in iptal gerekçesine ilişkin raporundan rahatsız oldu ve diplomatik temaslar yoluyla raporun çerçevesini değiştirmeye çalıştı. Buna göre, Bakü'ye gelen İsrailli Bakanların daha önce Gürcistan üzerinden ticari uçuşları yaptıkları belirtilirken; neden Herzog'un buna benzer bir rota seçmediği de Azeri yetkililerin tepkilerine neden oldu.

Kaynak: ANKA

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