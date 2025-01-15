HGK-84 Güdüm Kitleri Hava Kuvvetlerine Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HGK-84 Güdüm Kitleri Hava Kuvvetlerine Teslim Edildi

Geniş Video İzle

ASFAT, Hava Kuvvetleri için HGK-84 güdüm kitlerinin ilk teslimatını başarıyla tamamladı.

15.01.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na HGK-84 güdüm kiti teslimatı gerçekleştirildi. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), "Milli Savunma Bakanlığımız ile ASFAT arasında imzalanan HGK-84 Tedariği Projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle ASFAT tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk teslimatlar başarıyla tamamlandı" paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT arasında 3 Şubat 2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlayan HGK-84 Tedariki Projesi kapsamında ASFAT tarafından TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına 1. parti ürün teslimatı başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında HGK-84A tipinde geliştirilmiş/iyileştirilmiş konfigürasyonda güdüm kiti teslim edildi. Nihai montaj, üretim ve testler Ankara'da Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

İlk teslimatlar kapsamında yapılan kabul testlerinde atışlar yüzde 100 başarı kaydedildi.

HGK-84; mevcut güdümsüz MK-84 genel maksat ve nüfuz edici bombaları, güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren güdüm kitidir. 15 deniz mili mesafeden atılabilen HGK-84 güdüm kiti ile donatılmış bombalar 10 metre altında vuruş hassasiyetine sahip. Lazer Arayıcı Başlık ile de kullanılabilen HGK-84 güdüm kitleri, bu konfigürasyonda 3 metre altında vuruş hassasiyetine sahip olabiliyor.

HGK-84 Güdüm Kitleri Hava Kuvvetlerine Teslim Edildi
Kaynak: ANKA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Havacılık, Teknoloji, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HGK-84 Güdüm Kitleri Hava Kuvvetlerine Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:55:35. #1.11#
SON DAKİKA: HGK-84 Güdüm Kitleri Hava Kuvvetlerine Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.