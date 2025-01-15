HGK-84 Güdüm Kitleri Hava Kuvvetlerine Teslim Edildi

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(ANKARA) - Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na HGK-84 güdüm kiti teslimatı gerçekleştirildi. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), "Milli Savunma Bakanlığımız ile ASFAT arasında imzalanan HGK-84 Tedariği Projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle ASFAT tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk teslimatlar başarıyla tamamlandı" paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT arasında 3 Şubat 2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlayan HGK-84 Tedariki Projesi kapsamında ASFAT tarafından TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına 1. parti ürün teslimatı başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında HGK-84A tipinde geliştirilmiş/iyileştirilmiş konfigürasyonda güdüm kiti teslim edildi. Nihai montaj, üretim ve testler Ankara'da Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

İlk teslimatlar kapsamında yapılan kabul testlerinde atışlar yüzde 100 başarı kaydedildi.

HGK-84; mevcut güdümsüz MK-84 genel maksat ve nüfuz edici bombaları, güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren güdüm kitidir. 15 deniz mili mesafeden atılabilen HGK-84 güdüm kiti ile donatılmış bombalar 10 metre altında vuruş hassasiyetine sahip. Lazer Arayıcı Başlık ile de kullanılabilen HGK-84 güdüm kitleri, bu konfigürasyonda 3 metre altında vuruş hassasiyetine sahip olabiliyor.