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Hikmet Karaman: Gol bölgelerinde etkisiz kaldık - Son Dakika
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Hikmet Karaman: Gol bölgelerinde etkisiz kaldık

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş maçında gol bölgelerinde etkisiz kaldıklarını belirterek, takımın gol atma konusunda gelişmesi gerektiğini söyledi. Karaman ayrıca transfer çalışmalarının devam ettiğini ve kulübün menfaatine olan transferlerin yapılabileceğini ifade etti.

Hikmet Karaman: Gol bölgelerinde etkisiz kaldık
24.01.2024 - 00:09,
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Hikmet Karaman: Gol bölgelerinde etkisiz kaldık

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA)- Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk 45 dakika oyunun ve topun kontrolü bizdeydi ama gol bölgelerinde etkisiz kaldık. Sadece topa sahip olmak yetmiyor aynı zamanda gol bölgelerine girip, orada fazla olup, pozisyonlara girmek lazım. Bunlar geliştirmemiz gereken konular" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Adana Demirspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Hikmet Karaman, "İlk 45 dakika oyunun ve topun kontrolü bizdeydi ama gol bölgelerinde etkisiz kaldık. Sadece topa sahip olmak yetmiyor aynı zamanda gol bölgelerine girip, orada fazla olup, pozisyonlara girmek lazım. Bunlar geliştirmemiz gereken konular. İkinci yarı 45 dakika 10 kişi oynadık. Sadece mücadele ettik ama futbol için yeterli değil. Bazen 10 kişi de ataklara çıkıp, gol bulmalısınız. Kadromuzun değişmesi, hamle gücümüzdeki eksikleri biliyoruz. Teknik ekip olarak da antrenman yapmamız lazım. Bir an önce o boşluğun gelmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"TRANSFER KONUSUNDA CİDDİ ÇALIŞMALAR VAR"

Transfer hakkında konuşan Karaman, "Transfer konusunda başkanımızın ciddi çalışmaları var. Sakat oyuncularımız var, Yusuf Sarı'nın dönüşü ciddi katkı yapabilir. 1.5 sezon ara verdik. Kayserispor'da bıraktığımız ekolün üzerine geldi arkadaşlar. Burada teknik ekip olarak takımı geliştirmemiz gerekiyor. Taç atışı, korner, duran top çalışmalıyız. Türkiye'deki futbol ortamı bir değişik. Biz de verilen görevi en iyi şekilde futbol olarak tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Transfer konusunda da ciddi adımlar atılıyor" dedi.

"KULÜBÜN KENDİ İÇ MESELESİ"

Yusuf Sarı için çıkan Galatasaray iddialarıyla ilgili konuşan Hikmet Karaman, "Kulübün menfaatine olan bu transferleri kulüpler yapabiliyor bazen. Mesele onların yerini doldurabilmek. Yusuf'un 7 asisti var. Giden 6 oyuncu 20 gole katkı yapmış. Yusuf'un da 7 asistini düşün. Tabii bu kulübün kendi iç yapısı. Ama önemli oyuncuların yeri mutlaka dolmalı. 3-4 maç kaybedince kendini ligin farklı yerinde bulabiliyorsun" ifadelerini kullandı.

Bazı başarıların geçici olduğunu söyleyen Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene depremi yaşayan bir ülke. Daha önce de korona virüsün gelip liglerin tatil olması. Buna bütün olarak bakmak lazım. Bazı takımların ligden çekilmesi. Teknik adamlara pro lisans verilirken, bunları yetiştirenlerin kalitesi, yeni gelen genç neslin tecrübesi, dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik kriz... Bunlar başlı başına bir takımı etkileyecek konular. Bazı başarılar geçici olur. Geçen hafta Beşiktaş'ın ısınmasını izledim, çok beğendim, taktik ısınıyorlar. Sonra Pendikspor maçının skoruna şaşırdım. Lig çok farklı. Farklı parametreler var etkileyen. Yabancı antrenörler bunu ilk başta kavrayamaz."

"KURALLAR ÇOK DEĞİŞİYOR"

Yabancı kuralını değerlendiren Hikmet Karaman, "Kurallar çok değişiyor. Yabancı kuralının amacı yerli oyuncunun çıkması. Ama Türkiye yabancının serbest olduğu dönemde en çok yurt içinden yurt dışına oyuncu transfer etmiş. Önce geçmişi bilip, geleceğe adım atlayız. Sürekli yeni gelen yönetim grubunun düşünceleriyle değil de global bakmamız lazım. Pro lisanslı teknik direktör yetiştirmek de çok önemli. Ülke önce çok kaliteli teknik direktör yetiştirecek. Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitti, UEFA Pro Lisansı'nı orada yapacak. Bu konuda çok iyi çalışmaların yapılması lazım" dedi.

Hikmet Karaman, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Benim için zor adam diyorlarmış. Bu hocayı almayın diyorlarmış. Ülkemizin kültürü bu."

Kaynak: DHA
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