Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Ölüm Getirdi - Son Dakika
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Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Ölüm Getirdi

Hindistan\'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Ölüm Getirdi
06.07.2026 16:45
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Hindistan'da etkili olan sağanak yağışlar, sele neden oldu; Mumbai'de hava ulaşımı aksadı, ölümler yaşandı.

YENİ DELHİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın orta, batı ve güneybatı kesimlerinde son birkaç gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışlar, birçok bölgede sele ve su baskınlarına yol açtı.

Ülkenin finans merkezi Mumbai'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, Mumbai Havalimanı'ndan yapılması planlanan çok sayıda uçuş iptal edildi veya başka havalimanlarına yönlendirildi. Yetkililer, pazar günü itibarıyla yağışlara bağlı olaylarda en az dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Pazartesi günü ise Mumbai'nin Mankhurd bölgesinde, çok sayıda konutun bulunduğu üç katlı bir binanın şiddetli yağışların etkisiyle çöktüğü açıklandı. Olayda en az altı kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Ülkenin orta kesimindeki Madhya Pradeş eyaletinin Bhopal ve Ujjain kentleri ile batıdaki Gujarat eyaletine bağlı Rajkot ve Junagarh'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, su baskınlarına neden oldu. Ujjain kentinde çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Başkent Yeni Delhi'de de olumsuz hava koşulları günlük yaşamı aksatırken, Delhi Havalimanı'ndan kalkması planlanan 15 uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi pazar günü, Yeni Delhi için 24 saatlik bir kırmızı alarm verdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Ölüm Getirdi - Son Dakika

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