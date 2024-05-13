Hindistan'da toz fırtınası sonucu reklam panosu düştü, 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da toz fırtınası sonucu reklam panosu düştü, 8 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

13.05.2024 21:03  Güncelleme: 00:07
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Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

REKLAM PANOSUNUN ALTINDA 8 KİŞİ CAN VERDİ

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü. Çok sayıda aracın üzerine düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

Hindistan\'da toz fırtınası sonucu reklam panosu düştü, 8 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'da toz fırtınası sonucu reklam panosu düştü, 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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