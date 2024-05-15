Hindistan Dışişleri Bakanı, ABD\'nin İran yaptırımlarına tepki gösterdi

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar???????, ABD'nin, İran'daki Çabahar Şehid Beheşti Limanı'nın donanım ve işletme ortaklığı anlaşmasına yaptırım tepkisine ilişkin "dar görüşlü olunmaması" çağrısı yaptı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Jaishankar, iki ülkeden bakanlar arasında imzalanan, İran'daki limanın donanım ve işletme ortaklığına yönelik anlaşmaya ABD'nin tepkisine ilişkin basına açıklama yaptı.

Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'in, anlaşmaya taraf Hint şirketin yaptırımla karşı karşıya kalabileceği mesajına ilişkin soruya, "Bazı söylemler olduğunu gördüm fakat bu bir iletişim meselesi ve insanları, bunun herkesin yararına olduğuna ikna etmek, bunu anlamalarını sağlamakla ilgili. İnsanların olaya dar bakış açısıyla bakmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Çabahar Şehid Beheşti Limanı'yla bağlantılarına rağmen uzun vadeli bir anlaşmanın daha önce imzalanamadığını belirten Jaishankar, anlaşmanın "tüm bölgeye faydalı olacağı" mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Hindistan Küresel Limanlar Limited Şirketinin (IPGL), İran ile liman anlaşması yapmasına ilişkin İran ile iş yapmak isteyen herhangi bir oluşum veya kişinin, kendilerini potansiyel olarak yaptırım risklerine açtıklarının farkında olması gerektiğini söylemişti.

IPGL'nin, İran'daki Çabahar Şehid Beheşti Limanı'nın donanım ve işletme ortaklığına yönelik anlaşma, iki ülke yetkilileri arasında 13 Mayıs'ta Tahran'da imzalanmıştı.

Hindistan, İran'ın güneydoğusundaki limanı kullanarak Orta ve Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşmayı hedefliyor.

İran'ın resmi ve yarı resmi haber ajanslarına göre, Çabahar liman kenti, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'nın doğusuna yük sevkiyatı için en kısa ve ucuz transit güzergah niteliğini taşıyor.