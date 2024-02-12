Hindistan, Katar'da idam cezasına çarptırılan 8 vatandaşını serbest bıraktı - Son Dakika
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Hindistan, Katar'da idam cezasına çarptırılan 8 vatandaşını serbest bıraktı

Hindistan, Katar\'da idam cezasına çarptırılan 8 vatandaşını serbest bıraktı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Katar'da casusluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan 8 Hint vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakılan kişilerden 7'si Hindistan'a döndü. Eski donanma mensubu olan subaylar, İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmış ve idam cezasına çarptırılmışlardı. Ancak daha sonra idam cezaları düşürülmüştü.

12.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:33
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Hindistan, Katar'da "casusluk" suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan 8 vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Katar'da idam cezasına çarptırılan 8 Hint vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi.

Serbest bırakılan 8 kişinin 7'sinin Hindistan'a döndüğü ifade edildi.

Hint basınında Ekim 2023'te yer alan haberlerde, eski donanma mensubu 8 Hint subayının 2022'de bir denizaltı projesiyle ilgili "İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle" Katar'da tutuklandığı bilgisi yer almıştı.

Tutuklanan subayların çıkarıldığı mahkemede, casusluk suçlamasıyla tutuklandıkları ve idam cezasına çarptırıldıkları kaydedilmişti.

Aralık 2023'teki haberlerde ise subayların idam cezasının düşürüldüğü aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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