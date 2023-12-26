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Hindistan Savunma Bakanı: Dron Saldırısına Karşı Tedbir Alacağız - Son Dakika
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Hindistan Savunma Bakanı: Dron Saldırısına Karşı Tedbir Alacağız

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Umman Denizi'nde bir geminin dron saldırısına uğramasını ciddiye aldıklarını ve saldırıyı yapanlara karşı ciddi tedbir alacaklarını bildirdi. Singh, denize indirilen güdümlü füze destroyeri INS Imphal'ın töreninde açıklama yaptı. Umman Denizi'ndeki gemiye yapılan dron saldırısını ciddiye aldıklarını ifade eden Singh, saldırının arkasındakileri bulacaklarını ve karşı tedbirler alacaklarını belirtti.

Hindistan Savunma Bakanı: Dron Saldırısına Karşı Tedbir Alacağız
26.12.2023 - 18:03,
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YENİ Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Umman Denizi'nde bir geminin dron saldırısına uğramasını "ciddiye aldıklarını ve saldırıyı yapanlara karşı ciddi tedbir alacaklarını" bildirdi.

Singh, ülkenin Deniz Kuvvetlerine ait güdümlü füze destroyeri INS Imphal'ı denize indirme töreninde açıklama yaptı.

Umman Denizi'ndeki gemiye yapılan dron saldırısına değinen Singh, Hindistan'ın saldırıları "ciddiye aldığını" ifade etti.

Singh, "Denizin dibinde bile olsa onları (saldırının arkasındakilerini) bulacağız ve onlara karşı ciddi tedbir alınacak." dedi.

Gemiye dron saldırısı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta Umman Denizi kıyısında yer alan Veraval kentinin 370 kilometre güneybatısı açıklarında bir geminin dron saldırısına uğradığı belirtilmişti.

Saldırının ardından patlama meydana gelen gemide herhangi can kaybı olmadığı ifade edilmişti.

Hindistan Deniz Kuvvetleri, Suudi Arabistan'dan Hindistan'ın Karnataka eyaletine "etilen diklorür" taşıyan "MV Chem Pluto" isimli geminin saldırıya uğraması üzerine donanmaya ait "INS Mormugao", "INS Kochi" ve "INS Kolkata" isimli güdümlü füze taşıyan savaş gemilerini, Umman Denizi'nin çeşitli bölgelerine konuşlandırdığını aktarmıştı.

Gemiler, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'de artan saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiği dönemde konuşlandırılmış oldu.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu belirtmişti.

Buna karşılık Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA
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