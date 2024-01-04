Hindistan ve Afganistan, İran\'ın Kirman şehrindeki terör saldırılarını kınadı

Hindistan ve Afganistan, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaiswal, X sosyal medya hesabından İran'daki terör saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Jaiswal, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen terör saldırıları karşısında büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

"Bu zor zamanda İran hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." paylaşımını yapan Jaiswal, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılarla destek mesajı verdi.

Afganistan'dan kınama

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi de, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Kirman eyaletinde meydana gelen patlamayı kınayarak, kurbanların yakınlarına, İran halkına ve hükümetine başsağlığı dilediklerini kaydetti.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.