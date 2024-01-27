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Hindistan ve Fransa, Gazze'ye yardım ulaştırılması için çağrıda bulundu - Son Dakika
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Hindistan ve Fransa, Gazze'ye yardım ulaştırılması için çağrıda bulundu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki nüfusa yardım ulaştırılması için gerekli koşulların oluşturulması çağrısında bulundu. Modi ve Macron, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, çatışmalara insani ara verilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, İsrail ve Filistin halklarını iki devletli çözüme götürecek bir siyasi sürecin önemine dikkat çektiler.

Hindistan ve Fransa, Gazze\'ye yardım ulaştırılması için çağrıda bulundu
27.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 15:59
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Hindistan ve Fransa, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki nüfusa yardım ulaştırılması için gerekli koşulların oluşturulması çağrısı yaptı.

İki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamaya göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cumhuriyet Günü'nün 75. yılı vesilesiyle ülkesini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Görüşmede, Modi ve Macron, Gazze'de uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Modi ve Macron, çatışmalara insani ara verilmesi dahil Gazze'deki nüfusa yardım ulaştırılması için gerekli koşulların oluşturulması çağrısında bulundu.

Tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini dile getiren Modi ve Macron, bölgede kalıcı barış ve istikrar için İsrail ve Filistin halklarını iki devletli çözüme götürecek bir siyasi sürecin gerekli olduğuna işaret etti.

Modi ve Macron, Kızıldeniz de dahil bölgedeki çatışmanın genişlemesi ihtimalinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının ve uluslararası deniz hukukuna saygı gösterilmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Modi ve Macron, bu kapsamda bölgedeki çabalarının koordine edilmesini de görüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 374 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 171 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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