Hindistan'da sahte içki tüketen 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da sahte içki tüketen 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan\'da sahte içki tüketen 15 kişi hayatını kaybetti
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YENİ DELHİ, 8 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde son günlerde sahte olduğundan şüphelenilen alkollü içki tüketen yaklaşık 15 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

YENİ DELHİ, 8 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde son günlerde sahte olduğundan şüphelenilen alkollü içki tüketen yaklaşık 15 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Hükümet yetkilisi salı günü yaptığı açıklamada, vakaların eyaletin Sagar ilçesindeki Banda bölgesinde bildirildiğini belirtti.

Yetkiliye göre hastaneye kaldırılanların birçoğunun hayati tehlikesi bulunuyor. Etkilenenlerin tamamının birbirine yakın farklı köylerde yaşadığı belirtildi.

Hastalarda görülen kusma, baş dönmesi, bulanık görme ve böbrek hasarı gibi semptomlar nedeniyle metil alkol zehirlenmesinden şüpheleniliyor.

Yerel polis, olayla ilgili en az 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını, bunlardan 10'unun gözaltına alındığını ve suçlu bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin kararlılıkla yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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