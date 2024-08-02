Hindistanlı İsimlerden İsrail'e Silah Gönderimini Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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Hindistanlı İsimlerden İsrail'e Silah Gönderimini Durdurma Çağrısı

Hindistan'ın önde gelen isimlerinden oluşan bir grup, Savunma Bakanı Rajnath Singh'e mektup yazarak İsrail'e silah ve mühimmat gönderilmesini durdurması çağrısında bulundu. Mektupta, Hindistan'ın savaş suçu işleyen devletlere askeri silah tedarik etmemekle yükümlü olduğunun altı çizildi.

02.08.2024 10:56
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Hindistan'ın önde gelen isimlerinden oluşan bir grup, Savunma Bakanı Rajnath Singh'e mektup yazarak İsrail'e silah ve mühimmat gönderilmesini durdurması çağrısında bulundu.

Hint basınındaki haberlere göre, eski Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme yargıçları, ekonomistler, aktivistler ve aralarında ödüllü yazar Arundhati Roy'un da bulunduğu isimler, Savunma Bakanı Singh'e mektup gönderdi.

Mektupta, "Hindistan, İsrail'e askeri malzeme sevkiyatı konusundaki işbirliğini derhal askıya almalıdır. Ayrıca Hindistan, İsrail'e teslim edilmiş silahların, soykırım eylemlerine ya da uluslararası insancıl hukuk ihlallerine katkıda bulunmak amacıyla kullanılmamasını sağlamak için derhal her türlü çabayı göstermelidir." ifadesine yer verildi.

Hindistanlı şirketler tarafından İsrail'e askeri silah ve mühimmat tedarikine yönelik tüm lisansların gözden geçirilmesinin talep edildiği mektupta, bu lisansların iptali veya askıya alınması istendi.

Mektupta, ihracat yapılan ülkeler de dahil ihracat lisanslarının ayrıntılarının kamuya açık tutulmasının sürdürülmesi talep edilerek, Hindistan'da silah ve mühimmat üretimi ile ihracatını yapan en az 3 şirkete Gazze'deki saldırılar sırasında hatta Uluslararası Adalet Divanı kararlarından sonra bile İsrail'e silah ve askeri teçhizat ihracatı için lisans verildiği belirtildi.

Hindistan'ın savaş suçu işleyen devletlere askeri silah tedarik etmemekle yükümlü kılan çeşitli uluslararası yasa ve anlaşmalara bağlı olduğunun altı çizildi.

Başbakan Narendra Modi hükümeti, İsrail'e silah tedariki konusunda herhangi bir açıklama yapmazken Al Jazeera'nın haziranda yayımlanan haberinde Yeni Delhi'nin İsrail'e silah tedarik ettiği öne sürülmüştü.

İsrail'in eski Yeni Delhi Büyükelçisi Daniel Carmon, haziranda, Hindistan'ın 1999'da Pakistan ile yaşadığı Kargil Savaşı sırasında "yardımlarına minnettarlık göstergesi" olarak İsrail'e silah tedarik ediyor olabileceğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 594 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Hindistan, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistanlı İsimlerden İsrail'e Silah Gönderimini Durdurma Çağrısı - Son Dakika

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