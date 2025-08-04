Hırsızlık Şebekesi Zeytinburnu\'nda Yakalandı

Zeytinburnu'nda evden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan 3 kadın tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Amirliği ekipleri, 30 Temmuz'da Çırpıcı Mahallesi'nde M.C.A'nın evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi akaryakıt istasyonunda durdurdukları taksiyle kaçmak isterken yakaladı.
Öte yandan, zanlıların hırsızlık sonrası kaçmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince yakalanmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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