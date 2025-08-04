Hırsızlık Şebekesi Zeytinburnu'nda Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık Şebekesi Zeytinburnu'nda Yakalandı

Hırsızlık Şebekesi Zeytinburnu\'nda Yakalandı
04.08.2025 10:07
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Zeytinburnu'nda evden hırsızlık yapan 3 kadın, kaçarken yakalanarak tutuklandı.

Zeytinburnu'nda evden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan 3 kadın tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Amirliği ekipleri, 30 Temmuz'da Çırpıcı Mahallesi'nde M.C.A'nın evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi akaryakıt istasyonunda durdurdukları taksiyle kaçmak isterken yakaladı.

ÇALDIKLARI ZİYNET EŞYALARI ÜZERLERİNDEN ÇIKTI

Zanlıların üst aramasında M.C.A'ya ait olduğu belirlenen 7 çeyrek altın, yarım altın, gram altın, çocuk künyesi, altın kolye, 50 avro ele geçirildi. Şüphelilerin çantasında ayrıca, 2 bin 150 lira, "maymuncuk" olarak tabir edilen ve kapı açmada kullanılan anahtar ile İngiliz anahtarı ve tel bulundu.

HENÜZ 19 YAŞINDA 101 SUÇ KAYDI VAR

Zanlılardan D.A'nın (19) çeşitli suçlardan 101 kaydı, 2 aranması, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Ç.A'nın (36) 43, S.A'nın ise 20 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların hırsızlık sonrası kaçmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince yakalanmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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