Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Mladic için Sırbistan'daki töreni hakaret saydı - Son Dakika
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Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Mladic için Sırbistan'daki töreni hakaret saydı

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Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Mladic için Sırbistan\'daki töreni hakaret saydı
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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen resmi törenin kurbanlara ve mahkeme kararlarına hakaret olduğunu belirtti. Plenkovic, törene verilen kamuoyu desteğinin Sırbistan'ın AB değerleriyle bağdaşmadığını söyledi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, BM 81. Genel Kurulu'nda Sırbistan'ı Ratko Mladic için düzenlenen tören üzerinden eleştirdi. Mladic'e verilen askerî ve resmî onurların kurbanlara ve uluslararası mahkemelerin kararlarına hakaret olduğunu söyleyen Plenkovic, devlet temsilcilerinin katılımının Sırbistan'ın üyesi olmak istediği Avrupa Birliği'nin değerleriyle bağdaşmadığını ifade etti. Plenkovic'in konuşması Hırvatistan hükümetinin resmî sitesinde de yayımlandı.

BM KÜRSÜSÜNDEN SIRBİSTAN'A TEPKİ

New York'taki Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap eden Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, konuşmasının önemli bir bölümünü 1990'lı yıllardaki savaşlara ve bölgede geçmişle yüzleşme meselesine ayırdı.

Plenkovic, Hırvatistan'ın savaş sırasında topraklarının dörtte birinden fazlasının işgal edildiğini hatırlatırken, ülkesinin hâlâ kayıp kişilerin akıbetini araştırdığını söyledi. Uluslararası hukukun özellikle küçük ve orta ölçekli devletler açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

"KURBANLARA VE MAHKEME KARARLARINA HAKARET"

Plenkovic'in konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm ise Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen törene yönelik sözleri oldu.

Mladic'in Srebrenitsa Soykırımı nedeniyle hüküm giymiş bir savaş suçlusu olduğunu hatırlatan Plenkovic, geçmişte işlenen suçların sorumluluğu kabul edilmeden ve savaş suçlularının yüceltilmesine son verilmeden gerçek bir uzlaşının mümkün olmayacağını savundu. Mladic'in cenazesinde askerî onur verilmesi ve devlet yetkililerinin katılımı daha önce de bölgede ve Avrupa Birliği'nde tartışma yaratmıştı.

Plenkovic, "Mladic'e Sırbistan'da verilen askerî ve resmî onurlar, kurbanlarına ve uluslararası mahkemelerin kararlarına hakaretti" değerlendirmesinde bulundu. Devlet temsilcilerinin törene katılmasını da eleştiren Hırvatistan Başbakanı, bunun Sırbistan'ın katılmak istediği AB'nin değerleriyle bağdaşmadığını söyledi.

BOSNA HERSEK İÇİN SEÇİM REFORMU ÇAĞRISI

Plenkovic konuşmasında Bosna Hersek'e de değindi. Hırvatistan'ın ülkenin Avrupa geleceğini desteklediğini belirten Plenkovic, Bosna Hersek'teki Hırvatların Devlet Başkanlığı Konseyi dahil olmak üzere meşru siyasi temsilden mahrum bırakıldığını savundu.

Çözümün bölünme ya da bir tarafın diğerine üstünlük kurması olmadığını söyleyen Plenkovic, vatandaşların haklarını korurken kurucu halkların siyasi temsilini de güvence altına alacak bir seçim reformu yapılması gerektiğini ifade etti.

UKRAYNA VE GAZZE MESAJI

Hırvatistan Başbakanı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı uluslararası düzene yönelik bir saldırı olarak nitelendirirken, Gazze'de sivillerin korunması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması gerektiğini söyledi. Hırvatistan'ın İsrailliler ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşayacağı, müzakerelerle sağlanacak iki devletli çözümü desteklediğini de yineledi.

Kısa özet: Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, BM Genel Kurulu'nda Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen töreni eleştirerek verilen askerî ve resmî onurların kurbanlara ve uluslararası mahkemelerin kararlarına hakaret olduğunu söyledi. Plenkovic, törene devlet temsilcilerinin katılımının Sırbistan'ın AB hedefiyle bağdaşmadığını savundu.

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletlerİnsan HaklarıHırvatistanSırbistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İsmet Buyuksefil İsmet Buyuksefil:
    Ne güzel konusmuşsun ağzına sağlık, fakat Bosna da kendi insanını korurken, kendi ülkende de Bosnalı insanları gözetmen iyi olurdu. 0 0 Yanıtla
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