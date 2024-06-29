Hırvatistan ve Bosna Hersek Türkiye ile İlişkilerini Geliştirmek İstiyor - Son Dakika
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Hırvatistan ve Bosna Hersek Türkiye ile İlişkilerini Geliştirmek İstiyor

Hırvatistan ve Bosna Hersek dışişleri bakanları, Türkiye ile olan ilişkilerini daha da geliştirmek için çalışacaklarını belirtti. Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Hırvatistan ve Bosna Hersek'in Türkiye'yi önemli bir aday ülke ve NATO müttefiki olarak gördüğü ifade edildi. Ayrıca, Türk firmalarının Hırvatistan'da yatırım yapma konusunda ilgi gösterdiği ve Türkiye'nin turizm, enerji, bankacılık ve altyapı gibi alanlarda önemli projelerde yer aldığı belirtildi.

29.06.2024 15:17
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Hırvatistan ve Bosna Hersek dışişleri bakanları, Türkiye ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını, bu ilişkilerin birçok alanda daha da gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde gerçekleşen Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ev sahibi bakan Grlic Radman, bu tarzda yapılan 9'uncu toplantının gerçekleştiğini söyleyerek, "En son Kasım 2020'de Antalya'da bir araya gelmiştik. Bu tarz üçlü toplantıların karşılıklı güven ve işbirliğinin artırılması için önemli olduğu noktasında hemfikiriz." dedi.

Güvenli, istikrarlı ve refah içerisindeki Batı Balkanların ortak stratejik çıkar olduğuna işaret eden Grlic Radman, "Hırvatistan, Bosna Hersek ile Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasından son derece memnun. Bosna Hersek ile yapılacak olan hükümetler arası ilk konsey toplantısı da en kısa sürede gerçekleşir diye umuyorum." diye konuştu.

Grlic Radman, Türkiye'ye ocakta gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Fidan ile verimli toplantılar gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Hırvatistan, Türkiye'yi AB'ye çok önemli bir aday ülke ve önemli bir NATO müttefiki olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile siyasi ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesinden son derece memnun olduklarını aktaran Grlic Radman, "Türkiye ile 3 yıldır oldukça dinamik ve verimli ilişkilerimiz var. Bu devamlılık için teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

Grlic Radman, Türk firmalarının Hırvatistan'ı yatırım alanında çekici bulduğunu belirterek, Türkiye'nin turizm, küresel enerji, bankacılık ve altyapı gibi birçok alanda önemli projelerle yer aldığını dile getirdi.

"Türkiye ile geleneksel, tarihi ve köklü ilişkilerimiz var"

Konakovic de Hırvatistan'ın Bosna Hersek'in önemli bir komşusu olduğunu vurgulayarak, ülkesine AB'ye üyelik sürecindeki destekleri için teşekkür etti.

Türkiye'nin Bosna Hersek için dost ve kardeş ülke olduğunu vurgulayan Konakovic, "Türkiye ile geleneksel, tarihi ve köklü ilişkilerimiz var." dedi.

Konakovic, Hırvatistan ve Türkiye ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Yeni fırsatları değerlendiriyoruz, işbirliği yapabileceğimiz alanları ele alıyoruz. Ekonomi, altyapı, enerji gibi birçok alanın üzerinde duruyoruz." diye konuştu.

Üçlü toplantıların her yıl düzenlenmesi yönünde görüş birliğine vardıklarını söyleyen Konakovic, şunları kaydetti:

"Bir araya gelmek ve bilgi paylaşmak son derece önemli. Bosna Hersek'in istikrarı bölgenin önceliklerinden birisi. Türkiye'nin de bölgede ciddi bir rolü var zira Türkiye'nin bölgede iyi ilişkileri mevcut. Bu da Bosna Hersek'in egemenlik ve toprak bütünlüğü için oldukça önemli."

Konakovic, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1995'te Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde 8 binden fazla Bosnalı Müslüman erkek ve çocuğun katledildiği 11 Temmuz'un 'Soykırımı Düşünme ve Anma Günü' olarak ilan edilmesi için gösterdiği destek ve çaba için mevkidaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hırvatistan ve Bosna Hersek Türkiye ile İlişkilerini Geliştirmek İstiyor - Son Dakika

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