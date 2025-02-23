Hisarcık'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Y. İdaresindeki 43 HY 814 plakalı otomobil Simav Kavşağı'nda, İsmail O. yönetimindeki 43 ACB 053 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Emine O, Fatma A, Gülcan E, Hasan E. ve Hanife Y. ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hisarcık ve Emet ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.