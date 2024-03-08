Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali Başladı - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali Başladı

Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali Başladı

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim ve Teknoloji Festivali başladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, gelecek 10 yıl içinde karşılaşılması muhtemel risklerin mevcut teknoloji ve bilgi birikimiyle aşılmasının mümkün olmadığını belirtti. Mandal, iklim değişikliği, gıda, su, enerji gibi konuların önemine dikkat çekerek, yenilikçi bakış açılarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin teknoloji gelişimi açısından önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Mandal, gençlerin sorumluluğunun kritik olduğunu ifade etti. Festivalde 150 proje sergilenecek ve 25 proje ödüllendirilecek.

08.03.2024 14:17
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Hitit Üniversitesince düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Festivali" başladı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, insanlığın gelecek 10 yıl içinde karşılaşması muhtemel risklerin mevcut teknoloji ve bilgi birikimiyle aşılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Dünyanın en önemli gündem maddesinin iklim olduğunu belirten Mandal, "Buna bağlı olarak gıda, su, enerji ve bunun beraberinde getirdiği toplumsal güçlükler olacak. Zorunlu göç, ekonomik güçlükler, dijitalleşme, dezenformasyon, yapay zeka teknolojilerinin olumsuz sonuçları, siber güvensizlik gibi başlıklar şu an gündemde olan, bütün dünyanın üzerinde çözüm arayışı beklediği ve ne yazık ki geleneksel elde edilmiş tecrübelerle çözüm oluşturulamayacak düzeydeki başlıklar." diye konuştu.

Yenilikçi bakış açılarına ihtiyaç olduğunu dile getiren Mandal, "Bugüne kadar elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe, geleneksel yöntemlerin bu tip sorunların üstesinden gelmesi mümkün değil. Bu nedenle yeni bir bakışa ihtiyaç var. Bugün ve yarın gerçekleşecek olan Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali buna bir şekilde adreslemeye çalışıyor. TEKNOFEST, buna bir şekilde adreslemeye çalışıyor." görüşünü paylaştı.

Kovid-19 salgınının tüm dünya için başarısızlık örneği olduğuna dikkati çeken Mandal, "En gelişmiş ülkeler dahi kendi vatandaşlarını kurtaramadı. Birçok insan vefat etti. Demek ki çözüm bir tarafta bilim ve teknolojide bir tarafta da hala bilim ve teknolojinin mevcut yöntemiyle bulamadığı çözümler var." ifadelerini kullandı.

Mandal, Türkiye'nin teknoloji gelişimi açısından kıymetli bir ülke olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıktan sonra hemen akabinde nisan ayında TEKNOFEST vardı. İnsansız hava aracı yarışmasında genç arkadaşlarımız, 2 ay gibi zaman diliminde insansız hava aracı teknolojileri tasarım ve üretimleriyle enkaza ulaşma, canlı tespiti ve yardım ulaştırma gibi özellikler geliştirdi. Bu kadar büyük afetten sonra hızlı şekilde, 2 ay içinde 'ben varım' diyen gençlerimizin sorumluluğu çok kritik."

Çorum Valisi Zülkif Dağlı da Çorum'un tarım ve sanayi alanında güçlü potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Buradaki çalışmanın sadece akademik olmayacağını belirten Dağlı, "10 binin üzerinde öğrenci teknoloji festivalinde olacak. TÜBİTAK, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN başta olmak üzere birçok firmamız burada bizlerle olacak. Burası pek çok açıdan bir pazar gibi. Bilim, teknoloji kariyer günleri, Avrupa Birliği projeleri, Kadınlar Günü ile etkinlikleri var. Festivalin verimli olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, festivalde 150 projenin sergilendiğini, 25 projenin de ödüllendirileceğini aktardı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoğlu da festivalin verimli geçmesini temenni etti.

Açılış töreninin ardından Hitit Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen "Bilim Yolu Korteji"nde protokol üyeleri ve öğrenciler yürüdü.

Protokol üyeleri, daha sonra Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen Bilim ve Teknoloji Festivali'ne katılan öğrencilerin projelerini inceledi.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Hasan Mandal, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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