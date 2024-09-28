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Hititler Güney Kore'de Tanıtıldı

Hititler Güney Kore\'de Tanıtıldı

Çorum'dan Sümeyra Bektaş, Güney Kore'de Hititler'i anlattı; 212 eser sergilenecek.

28.09.2024 13:16
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Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş'ın Güney Kore'nin Gimhae kentinde düzenlenen sempozyumda, Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititler'i anlattığı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hititler'in başkenti Hattuşa ile Alacahöyük ve Şapinuva gibi antik kentlere ev sahipliği yapan Çorum'da arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 212 tarihi eser, sergilenmek üzere Güney Kore'ye gönderildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gimhae Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 7 Ekim'de açılacak sergi öncesi Gimhae Ulusal Müzesi'nde sempozyum düzenlendi.

Sempozyumda İnje, Tanman, Pusan Ulusal, Kyungsun ve Fukuoka üniversitelerinden bilim insanları, Kore'nin geçmişinde yer alan Gaya medeniyetin özellikleri hakkında sunum yaptı.

Hitit eserlerinin sergileneceği sergi için Güney Kore'de bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Bektaş da sempozyumda Hititler'i anlattı.

Bektaş, sunumunda, Çorum'un Hattiler, Hititler, Frigler, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz olarak yerleşim yeri olarak kullanıldığını, kentin 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Çorum'da yer alan Hititler'in başkenti Hattuşa ile Alacahöyük, Şapinuva ve Eskiyapar antik kentleri hakkında bilgi veren Bektaş, bu kentlerde bulunan tarihi eserlerden 212'sinin 7 Ekim'den itibaren sempozyumun yapıldığı müzede 6 ay süreyle sergileneceğini aktardı.

Bektaş ayrıca, 4 antik kentteki kazılarda bulunan binlerce tarihi eserin Çorum, Boğazkale, Alacahöyük müzeleri ile Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergilendiğini kaydetti.

Sempozyumda Çorum tanıtım filmi de katılımcılara izletildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hititler Güney Kore'de Tanıtıldı - Son Dakika

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