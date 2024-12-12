Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis talebi - Son Dakika
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Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis talebi

Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis talebi

Nikah işlemleri için sağlık raporunu eşinden sonra veren ve HIV pozitif olduğunu gizleyen E.K. hakkında, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. E.K.'nin HIV olduğu, eşinin cebinde bulduğu notun ardından ortaya çıktı.

12.12.2024 11:16
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Nikah işlemleri için alınan sağlık raporunu belediyeye geç teslim edip HIV pozitif olduğunu evlenmeden önce eşinden saklayan sanık hakkında, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAĞLIK RAPORUNU EŞİNDEN SONRA TESLİM ETTİ

E.K.'nin (35) 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te farklı hastanelerde yaptırdığı iki testin sonucu HIV pozitif çıktı. Tedaviye alınan ve ilaç kullanmaya başlayan E.K., 26 Şubat 2023'te K.K. (36) ile evlendi. Nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K, hastalığını karısından sakladı. E.K, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle bunları kullandığını, önemli bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

DÜĞÜNDEN 1.5 AY SONRA BULUNAN NOT ORTAYA ÇIKARDI

K.K. ise evlendikten 1,5 ay sonra evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not buldu. E.K., ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de karısıyla tekrar test yaptırdı. K.K. test sonucunda eşinin HIV virüsü taşıdığını öğrendi.

Bunun üzerine K.K. hastalığını kendisinden saklayan eşi hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Dilekçede, kendisindeki mevcut hastalığı bilmesine rağmen eşine söylemediğini kabul eden E.K.'nin, haksız fiil niteliğinde olan bu eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" niteliğinde olduğu belirtildi. Dilekçede, şüpheli hakkında bu suçlar yönünden soruşturma yürütülerek dava açılması istendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.K, evlenme aşamasında yoğun olduğu için kan testini 2 gün sonra verdiğini, HIV virüsü taşıdığını bilmediğini iddia etti.

Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis talebi

MAĞDURUN TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumunca 12 Haziran'da hazırlanan raporda ise virüsün bulaşma yöntemleri anlatılarak, ilk testten 4 hafta sonra yapılan 4. nesil antijen/antikor testlerinin negatif çıkması halinde virüsün bulaşmadığının kabul edildiği belirtildi. Raporda, 24 Temmuz'daki testte mağdur K.K.'de HIV virüsünün negatif çıktığı kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli E.K. hakkında hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılıkça düzenlenen iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğünden soruşturma dosyasına sunulan evraklar ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, sanığın 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te iki farklı hastanede yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunun evlilik tarihinden önce belirlendiği ve tedavisine başlandığı anlatıldı.

İddianamede, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararına değinilerek, sanığın evlilikten önceki hastalığını bilmesi halinde, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan değerlendirme yapılacağı vurgulandı.

20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sanık E.K.'nin evlenmeden önce virüsü taşıdığını bilmesine rağmen müştekinin sağlığını hiçe sayarak eşiyle cinsel birliktelik yaşadığı ifade edilen iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedildi. Sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis talebi - Son Dakika

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