Hıyam'da Cansız Beden Sayısı 35'e Yükseldi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yaklaşık bir ay önce çekildiği El-Hıyam beldesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail ordusunun 11 Aralık 2024'te çekildiğini duyurduğu Hıyam beldesinde ulaşılan cenazelerin sayısı 35'e yükseldi.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hıyam beldesinde İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı noktalarda saha ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hıyam'ın Hapishane Mahallesi'nde 1 kişinin naaşına ulaşıldığı bildirildi.

Cenazenin bölgedeki Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, tüm kayıplar bulunana kadar arama çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

İsrail, Hıyam beldesinden 11 Aralık'ta çekilmiş ve Lübnan ordusu bölgede konuşlanmaya başlamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Öte yandan İsrail, hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.