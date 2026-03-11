Hizbullah'dan İHA ile Saldırı: 3 İsrail Askere Yaralı

TEL İsrail basını, Hizbullah'ın Lübnan sınırındaki bir üssü hedef alması sonucunda 3 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hizbullah sınır bölgesinde İsrail üssünü insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Hizbullah'ın Lübnan sınırındaki İsrail üssüne İHA ile düzenlediği saldırı sonucunda 3 İsrail askeri hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'e yönelik sık sık roket ve İHA'larla saldırılar düzenliyor. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki yerleşimlerde bir İHA'nın sızması nedeniyle sirenler çalarken, Hizbullah 10 Mart akşam saatlerinde Metula bölgesine yönelik 10 roketle bir saldırı düzenledi.