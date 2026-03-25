Hizbullah'dan İsrail'e 67 Saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askeri birlikleri ile İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda noktaya 67 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından saldırılara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Dıhayra, Taybe, Hiyam, Debil, Merkeba, Marun er-Ras, Beyt Lif, Kavzeh ve Alma eş-Şaab beldelerinde İsrail askerleri ile 8 Merkava tankı dahil İsrail askeri araçlarının İHA, topçu ateşi ve roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Suriye'nin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Kela Kışlası ile Katzrin yerleşim yerine de çok sayıda roketle saldırı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Safed şehri ile Metula, Merc ve Misgav Am, Kiryat Şimona, Maalot Tarshisha, Nehariye, Dafna, Yukarı Celile, Karmiel ve Krayot yerleşim beldelerine saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Meron Üssü ve Beyt Helel Kışlası'na da saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail hedeflerine, insansız hava araçları (İHA), roketler ve topçu atışlarıyla 67 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.?

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.