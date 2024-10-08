Hizbullah'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Hizbullah'dan İsrail'e Sert Tepki

Hizbullah, İsrail'in Filistin'i yok etme amacını vurguladı, ateşkes girişimini desteklediklerini iletti.

08.10.2024 15:50
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Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarında amacının, "Filistin halkını yok etmek" ve "direnişi tamamen bitirmek" olduğunu belirtti.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, televizyonlardan yayımlanan görüntülü mesajında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı sürdürdüğü "soykırım savaşı"nın birinci yılı ve Lübnan'a saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ateşkes konusundaki girişimi hakkında Kasım, "Lübnan'da Nebih Berri'nin ateşkese yönelik siyasi girişimini destekliyoruz." diyerek, kendisine güvendiklerini ifade etti.

Hizbullah'ın askeri kapasitesinin yerinde ve imkanlarının iyi durumda bulunduğunu söyleyen Kasım, örgütün yönetim kadrosunun "uyum içerisinde ve savaşçılarının cephede olduğunu dile getirdi.

Kasım, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun defalarca "yeni bir Orta Doğu istediğini" hatırlatarak, İsrail'in "bölge ülkelerini ve halklarını kendi siyasetine bağlamayı arzuladığını" vurguladı.

"İsrail'in amacı Aksa Tufanı'na tepki değildi"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım savaşına ilişkin konuşan Kasım, "İsrail'in amacı Aksa Tufanı'na tepki değildi. Asıl amacı Filistin halkını yok etmek ve direnişi tamamen bitirmekti." diye konuştu.

Kasım, İsrail'in Lübnan cephesinde büyük kayıplar yaşadığını, ancak bunu duyurmadığını iddia ederek, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "vatandaşlarını korumakta başarısız oldukları" yönündeki açıklamasını işaret ederek, "Saldırılar devam ederse, gelecekte de başarısız olacak" şeklinde konuştu.

İsrail'in kuzeyinden tahliye edilen Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler hakkında konuşan Kasım, "Netanyahu, kuzeydeki yerleşimcileri geri getireceğini söylüyor, biz de ona katbekat fazlasını yerinden edeceğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin desteği olmasaydı, Gazze'deki savaş bir ay içerisinde biterdi"

ABD'nin İsrail'e verdiği destekle soykırım savaşının devam ettiği değerlendirmesinde bulunan Kasım, "ABD'nin desteği olmasaydı, Gazze'deki savaş bir ay içerisinde biterdi." dedi.

Kasım, ""Bu savaş, pes etmeyenin savaşıdır. Biz pes etmeyeceğiz, fedakarlık yapacağız ve ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun, Lübnan'a düzenlediği saldırılardan kaçarak başkent Beyrut'ta sığınan vatandaşlar, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın videokonferans aracılığıyla yaptığı konuşmayı telefon ekranlarından takip etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası ve Lübnan'a saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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