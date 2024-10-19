Hizbullah İHA'sı Netanyahu'nun Konutunu Vurdu

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(ANKARA) - Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen ve Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA), Kayserya şehrinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun özel tatil konutunun da bulunduğu bir binayı vurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıyı doğrularken, saldırı esnasında Netanyahu ve eşinin konutta olmadığını belirtti.

Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir İHA, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun özel tatil konutunun bulunduğu Kayserya kentindeki bir binayı vurdu. İsrail medyasındaki haberlerde İsrail Başbakanlık Ofisi'nin doğrulaması aktarıldı. Ofis, saldırıyı doğrularken saldırı girişimi sırasında Başbakan ve eşinin konutta olmadığını belirtti. Saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.