Hizbullah'ın Çağrı Cihazları Tuzaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah'ın Çağrı Cihazları Tuzaklandı

Eski Lübnan Generali, Hizbullah'ın 5 bin çağrı cihazını tuzakladığını ve patlayıcı içerdiğini belirtti.

18.09.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Lübnan Ordusu Generali Münir Şehade, Hizbullah'ın beş ay önce 5 bin çağrı cihazı ithal ettiğini ve "örgüt teslim almadan önce cihazların tuzaklandığının neredeyse kesin hale geldiğini" belirtti.

Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) koordinatörü olarak görev yapan Şehade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu cihazlar, tespit edilmesi zor olan birkaç gram patlayıcıyla tuzaklandı, sensörler ve tüm patlayıcı keşif araçları tarafından tespit edilemeyecek şekilde patlayıcılar batarya alanına yerleştirildi." dedi.

Lübnan'daki ilgili laboratuvarların halen üzerinde çalıştığı bu patlayıcıların türünün henüz netleşmediğini aktaran Şehade, "Sensörler tarafından tespit edilemeyen gelişmiş bir patlayıcı türü gibi görünüyor." diye konuştu.

Çağrı cihazlarının patlayıcılarla donatıldığının kanıtının "lityum pillerin alev alması veya patlaması halinde bu kadar zarar veremeyeceği" olduğunu söyleyen Şehade, şunları kaydetti:

"Lübnan'da özellikle manav ve süpermarkette görülen çağrı cihazı patlaması görüntüleri, şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini gösteriyor. Ancak lityum piller çok hafif bir alev veya patlama üretirken bu kadar şiddetli bir patlamaya yol açmaz."

Şehade, "5 bin çağrı cihazı içeren bu sevkiyatın Lübnan'daki direniş güçlerine ulaşmadan önce tuzaklandığı artık neredeyse kesin." dedi.

Bunun hangi ülke tarafından ve nerede yapıldığına ilişkin soruya Şehade, "Bunu konuşmak için henüz çok erken ama bubi tuzağı operasyonunun şarj cihazının imalatı aşamasında ya da başka bir üretim aşamasında gerçekleşmiş olması mümkün." yanıtını verdi.

Şehade, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın perşembe akşamı 17.00'de yapacağı açıklamada, olayın ayrıntılarına ve cihazlara nasıl patlayıcı yerleştirildiğine ve Hizbullah'ın tepkisine ilişkin konuşmasının beklendiğini söyledi.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'ın Çağrı Cihazları Tuzaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail’den Lübnan’a 2. siber saldırı Bilanço giderek ağırlaşıyor İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:21:24. #1.13#
SON DAKİKA: Hizbullah'ın Çağrı Cihazları Tuzaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement