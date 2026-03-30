Hizbullah İsrail'e Saldırdı

30.03.2026 00:10
Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerlerine ve araçlarına yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını artıran İsrail askerleriyle çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Siryan, Kantara, Nakura, Hiyam, Yarun, Ayterun, Mansuri, Vizzani, Şema, Beyyada, Alma eş-Şaab, Aynata ve Marun er-Ras beldelerinde de İsrail askerleri ve araçlarının roketler ve İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.

Hula, Kahvez ve Beyt Lif beldelerinde evlere baskın düzenleyen İsrail askerlerinin ve Merkava tipi tankların hedef alındığı aktarıldı.

Nebatiye kenti üzerinde bir İsrail uçağına roketli saldırı yapıldığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Ayterun beldesi yönünden sızmaya çalışan İsrail askerlerine patlayıcılar ile hafif ve orta kalibreli silahlarla pusu kurulduğu, 2 Merkava tankı ve 1 helikopterin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye, Yiron, Malikiye, Avivim ve Kefr Vradim yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Kela Kışlası ile Katzrin bölgesindeki İsrail ordusu mevkisinin hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu hedeflerine 56 saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

