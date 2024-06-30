Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun öldüğünü duyurdu

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Hula beldesinden Celal Ali Zahir ile Savvane beldesinden Nusret Hüseyin Şakir isimli 2 Hizbullah mensubunun çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 355'e yükseldi.

Öte yandan İsrail ordu radyosundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de bulunan yerleşim birimlerinde sirenler çaldığı belirtildi.

Sirenlerin yanlış uyarı sonrası çaldığı aktarılan açıklamada ordu güçlerinin, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu belirtilen iki askeri binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ordunun ayrıca Kefr Kila bölgesinde de Hizbullah mensuplarının bulunduğu başka bir binaya saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.???????