Hizbullah, İsrail'in kuzeydeki askeri üs ve mevzilerinin görüntülerini yayımladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in kuzeydeki askeri üs ve mevzilerinin görüntülerini yayımladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait kuzeydeki radar, hava savunma sistemleri, askeri üsler ve mevzilerin yer aldığı havadan çekilmiş insansız hava aracı (İHA) görüntüleri yayımladı. Daha önce Hayfa'daki askeri üs, liman, elektrik santrallerinin havadan çekilmiş görüntülerini paylaşan Lübnan Hizbullahı, Telegram hesabında İsrail ordusuna ait üs ve mevzilerin yeni görüntülerine yer verdi. Hizbullah'ın yayınladığı videoda, İsrail ordusuna ait işgal altındaki Golan Tepeleri ve kuzeydeki diğer noktalarda bulunan askeri üsler, radar, elektronik gözlem, erken uyarı hava savunma sistemleri ve stratejik askeri noktalar görülüyor. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan askeri kaynaklar, videoların yaklaşık iki ay önce kaydedildiğini değerlendirdiklerini aktardı. Hizbullah, 18 Haziran'da İsrail'in Hayfa kenti ve limanı ile kuzey bölgelerinin semalarına sızan İHA'nın çektiği görüntülere ilişkin bir video kaydı paylaşmıştı. Video kaydında, İsrail'in kuzey bölgesindeki askeri hedefler, yakıt depoları, hava savunma bataryalarıyla Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntüler yer almıştı. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında 'Mavi Hat' olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 365'e yükselmişti.

09.07.2024 15:15
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait kuzeydeki radar, hava savunma sistemleri, askeri üsler ve mevzilerin yer aldığı havadan çekilmiş insansız hava aracı (İHA) görüntüleri yayımladı.

Daha önce Hayfa'daki askeri üs, liman, elektrik santrallerinin havadan çekilmiş görüntülerini paylaşan Lübnan Hizbullahı, Telegram hesabında İsrail ordusuna ait üs ve mevzilerin yeni görüntülerine yer verdi.

Hizbullah'ın yayınladığı videoda, İsrail ordusuna ait işgal altındaki Golan Tepeleri ve kuzeydeki diğer noktalarda bulunan askeri üsler, radar, elektronik gözlem, erken uyarı hava savunma sistemleri ve stratejik askeri noktalar görülüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan askeri kaynaklar, videoların yaklaşık iki ay önce kaydedildiğini değerlendirdiklerini aktardı.

Hizbullah, 18 Haziran'da İsrail'in Hayfa kenti ve limanı ile kuzey bölgelerinin semalarına sızan İHA'nın çektiği görüntülere ilişkin bir video kaydı paylaşmıştı.

Video kaydında, İsrail'in kuzey bölgesindeki askeri hedefler, yakıt depoları, hava savunma bataryalarıyla Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntüler yer almıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 365'e yükselmişti.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Telegram, Lübnan, İsrail, Gazze, Savunma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in kuzeydeki askeri üs ve mevzilerinin görüntülerini yayımladı - Son Dakika

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