Hizbullah, İsrail\'in kuzeyindeki askeri üsse roket saldırısı düzenledi

İran'ın İsrail'e yönelik olası saldırısı beklenirken Lübnan'daki Hizbullah güçleri akşam saatlerinde İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse yaklaşık 40 Katyuşya roketi ile saldırı düzenledi. Roketlerin bir kısmının İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği görüldü.
İsrail'in Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından olası İran misillemesinin bir iki gün içinde gerçekleşeceği yönündeki haberler ve açıklamalar peş peşe gelirken İran destekli Lübnan Hizbullahı harekete geçti. Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırında bulunan Galilee bölgesindeki bir İsrail askeri üssüne 40 kadar Katyuşya roketi fırlattı. İsrail'in Demir Kubbe adı verilen hava savunma sistemleri Katyuşya roketlerinden bazılarını havada yakalayarak imha etti. Hizbullah'ın resmi açıklamalarını, örgütün lideri Hasan Nasrallah'ın konuşma ve demeçlerini yayınlayan Nasrallah adına açılan X hesabında bölgede çekilen roket saldırısı görüntüleri paylaşıldı. Kur'an'dan Türkçe meali "üzerlerine sürülerle kuşlar gönderdi" olan ayet yazılarak paylaşılan videoda bazı roketlerin imha olduğu görüldü.
İsrail'in geçen hafta Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna gerçekleştirdiği hava saldırısında aralarında iki tuğgeneralin de bulunduğu yedi yetkili hayatını kaybetmişti. Tahran, saldırının ardından İsrail'e karşılık verileceğini açıklamıştı. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada "Şeytani rejim bir hata yaptı ve cezalandırılmalı, cezalandırılacak da" demişti.
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