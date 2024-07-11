Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerini kamikaze İHA ile vurdu

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri üssünün kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

İsrail'in Celile bölgesindeki el Kabri Tepesi'ndeki 146'nci topçu tugayının kamikaze İHA ile hedef alındığı ifade edilen açıklamada, ayrıca, İsrail'in el-Malikiye askeri noktasındaki istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 366'sı Hizbullah mensubu olmak üzere Lübnan'da toplamda 466 kişi öldü, 1438 kişi de yaralandı.