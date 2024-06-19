Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki yerleşim birimine kamikaze İHA ile saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki yerleşim birimine kamikaze İHA ile saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan yerleşim birimine kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail'in Lübnan'ın Burgaliye beldesine yönelik saldırısına misilleme olarak gerçekleştirilen saldırıda, İsrail askerlerinin toplanma alanına kamikaze İHA ile saldırı yapıldığı ve hedefin tam isabet vurulduğu belirtildi. Saldırı sonucunda İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi. Ayrıca Hizbullah, İsrail ordusunun Kiryat Şmona yerleşim birimindeki 769'uncu Alay'a bağlı 91'inci Tugay'a onlarca katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendiğini aktardı. İsrail medyasının haberlerine göre, Lübnan'dan fırlatılan füzelerin Kiryat Şmona'ya isabet ettiği ve bazılarının yerleşim birimindeki sanayi bölgesine düştüğü belirtildi. İsrail ordusu ise henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapmadı.

19.06.2024 15:07
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan yerleşim birimine kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah tarafından resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in dünkü Lübnan'ın Burgaliye beldesine yönelik düzenlediği saldırıya misilleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına kamikaze İHA ile saldırı yapıldığı ifade edildi.

Saldırı sonucu hedefin tam isabet vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan başka bir açıklamada, İsrail ordusunun Kiryat Şmona yerleşim biriminde yer alan 769'uncu Alay'a bağlı 91'inci Tugay'a yönelik onlarca katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail medyasının geçtiği haberlerde, Lübnan'dan fırlatılan 10 füzenin Kiryat Şmona'ya isabet ettiği ve bazılarının yerleşim birimindeki sanayi bölgesine düştüğü belirtildi.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki yerleşim birimine kamikaze İHA ile saldırı düzenledi - Son Dakika

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