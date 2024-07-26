Hizbullah, İsrail saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü duyurdu

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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensubu Fazıl Semih Nureddin ve Abbas Hüseyin Hammud'un İsrail saldırıları sonucu öldüğü ifade edildi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 380'e yükseldi.

Hizbullah, yaptığı bir başka açıklamada ise İsrail'in sınır hattında yer alan Rahib, Zibdin ve Ramsa askeri üslerine kamikaze insansız hava aracı, yasa dışı yerleşim birimi Avivim ve Ştula'daki binalara da güdümlü füze ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.