Hizbullah, İsrail saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden konuya dair açıklama yaptı. İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 380'e yükseldi. Hizbullah, İsrail'in sınır hattında yer alan Rahib, Zibdin ve Ramsa askeri üslerine kamikaze insansız hava aracı, yasa dışı yerleşim birimi Avivim ve Ştula'daki binalara da güdümlü füze ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

26.07.2024 19:53
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensubu Fazıl Semih Nureddin ve Abbas Hüseyin Hammud'un İsrail saldırıları sonucu öldüğü ifade edildi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 380'e yükseldi.

Hizbullah, yaptığı bir başka açıklamada ise İsrail'in sınır hattında yer alan Rahib, Zibdin ve Ramsa askeri üslerine kamikaze insansız hava aracı, yasa dışı yerleşim birimi Avivim ve Ştula'daki binalara da güdümlü füze ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü duyurdu - Son Dakika

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