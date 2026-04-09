Hizbullah\'tan İsrail\'e Roket Saldırısı

BEYRUT, 9 Nisan (Xinhua) -- Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Örgüt perşembe günü yaptığı açıklamada, saldırıların İsrail'in "ateşkes ihlallerine" yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrail, ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes anlaşmasının ardından Lübnan'ı bombalamayı sürdürdü. İsrail ve ABD, Lübnan'ın ateşkes kapsamına girmediğini savunuyor.