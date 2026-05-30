Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırısı

30.05.2026 12:34
Hizbullah, Kiryat Şmona'ya gece roket saldırısı düzenleyerek alışveriş merkezinde hasara yol açtı.

İsrail basını, Hizbullah'ın gece boyunca İsrail'in kuzeyindeki yerleşim birimlerine yaklaşık 15 roket fırlattığını, roketlerden birinin Kiryat Şmona'daki bir alışveriş merkezine isabet ederek hasara neden olduğunu bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, dün gece saatlerinde kuzeydeki yerleşim yerlerine yaklaşık 15 roket atıldı.

Haberde, roketlerden birinin Kiryat Şmona'da bulunan bir alışveriş merkezine doğrudan isabet ettiği ve önemli ölçüde hasara yol açtığı belirtildi.

İsrail'in "Walla" haber sitesi de Lübnan'dan Kiryat Şmona ve çevresindeki yerleşim yerlerine yönelik roket saldırılarının ardından, bu sabah şehir merkezinde doğrudan bir isabet kaydedildiğini aktardı.

Öte yandan Hizbullah, yaptığı açıklamada bu sabah İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona yerleşimini iki ayrı roket saldırısıyla hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail askerlerinin, Lübnan'ın güneyindeki Ganduriyye beldesine doğru ilerlemeye çalıştığı sırada patlayıcı düzenekler, topçu atışları ve roketlerle hedef alındığı, saldırı sonucu İsrail askerleri arasında yaralanmalar meydana geldiği kaydedildi.

"Kabus gibi bir gece"

Kiryat Şmona Belediye Başkanı Avichai Stern, şehre doğru yaklaşık 10 roket fırlatıldığını belirterek, hava savunma sistemlerinin bunlardan 9'unu önlediğini, bir roketin ise şehir merkezine düşerek iş yerlerinde ciddi hasara neden olduğunu söyledi.

Stern, roketin gece geç saatlerde, iş yerlerinin kapalı olduğu sırada isabet etmesi nedeniyle can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Lieberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kuzeyde yaşayanların "kabus gibi bir gece geçirdiğini" belirtti.

Lieberman paylaşımında, "7 Ekim hükümeti onları sirenlerin, roketlerin ve insansız hava araçlarının kaderine terk etti. Hizbullah'a karşı savaş kesin olarak kazanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı yerleşimlerin tahliyesini istedi

İsrail ordusu da bu sabah yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bazı yerleşimlerde yaşayanlara bölgeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Cedidet Ensar, Ez-Zırariye, Mazraat Kevsereriyet er-Ruz ve Maşgara bölgelerinde yaşayanların evlerini derhal boşaltmaları gerektiğini söyledi.

Adraee, söz konusu uyarının Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla düzenlenecek saldırılar öncesinde yapıldığını öne sürerek, bölge sakinlerinden Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu ayrıca, gece saatlerinde İsrail'e roket atıldığı belirtilen Lübnan'ın güneyindeki bir fırlatma rampasının vurulduğunu iddia etti.

Kaynak: AA

