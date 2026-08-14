Hizbullah'tan İsrail ile Anlaşmaya Tepki

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail arasında imzalanan "çerçeve anlaşmasını" reddettiğini belirterek anlaşmanın "İsrail dayatmasından" ibaret olduğunu savundu.

Kasım, Hizbullah'ın İsrail'e karşı 2006'da 34 gün süren Temmuz Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla televizyondan yayımlanan konuşmasında, Lübnan ile İsrail arasındaki "çerçeve anlaşmasına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmanın, adının aksine bir anlaşma veya çerçeve olmadığını belirten Kasım, "Bu, İsrail dayatmasıdır ve yönetim bunları imzalamıştır." ifadelerini kullandı.

Kasım'dan "çerçeve anlaşmasına" eleştiri

Hizbullah lideri Kasım, konuşmasında, anlaşmanın güvenlik ekinde oluşturulan ve uygulama mekanizmaları, askeri koordinasyon ile çatışmaların önlenmesini denetlemek üzere kurulan "Lübnan Özel Askeri Koordinasyon Grubu"na atıfta bulunarak, Lübnan ordusunun, çalışmalarını izleyen ve denetleyen bir komiteye tabi tutulmasını eleştirdi.

Kasım, "Ordunun İsrail'in saldırı ve baskılarına maruz kalmasını nasıl kabul ediyorsunuz? Onu çalışmalarını izleyen ve denetleyen bir komiteye nasıl teslim ediyorsunuz?" diye konuştu.

"Çerçeve anlaşmasının" Lübnan makamlarının İsrail'e karşı mahkemelerde dava açmasını engellediğini savunan Kasım, ABD'yi de İsrail'e destek vermekle suçladı.

Kasım, "Düşman İsrail, ABD desteği olmasaydı tüm bu vahşet ve soykırımı gerçekleştiremezdi." dedi.

Lübnan ile İsrail arasındaki müzakere turlarına da değinen Kasım, "Bize 7 müzakere turunun tek bir başarısını gösterin. Yönetim halkına dönmeli ve başarısızlığını kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

Müzakere sürecinin "utanç ve rezillikten başka bir sonuç getirmeyeceğini" savunan Kasım, görüşmeler sırasında ve sonrasında İsrail'in "günlük saldırılarının" arttığını vurgulayarak müzakerelerin sürdürülmesinin ne işe yaradığını sorguladı.