Hizbullah ve İsrail Arasında Çatışma: İki Taraf da Saldırılar Düzenledi

Güncel

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde çok sayıda askeri tesisi ve binayı hedef aldığını duyururken, İsrail de Lübnan'ın güneyindeki beldelere topçu atışı ve hava saldırıları düzenledi.

Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensuplarının İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim biriminde İsrail askerleri tarafından kullanılan bir binayı "uygun silahlarla" hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Mayan Baruch bölgesinin top mermileriyle hedef alınarak doğrudan vurulduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Doviv ve Ramot Naftali yerleşim yerlerinde de İsrail askerlerinin kullandığı iki binanın uygun silahlarla hedef alınarak doğrudan vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'a ait ve İsrail işgali altındaki Kefr Şuba tepelerindeki Es-Summaka mevkiinin de top mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Bint Cubeyl bölgesindeki Aytarun beldesine havadan karaya iki füzeyle saldırdığı ve Kefr Kella ilçesini hava saldırıları ve top atışlarıyla yeniden hedef aldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Ayta eş-Şaab beldesinin batı mahallesine düzenlediği hava saldırısı sonucu bir evde hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberinde, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Mayan Baruch yerleşim birimine 5 füzenin atıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Haberde, olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.