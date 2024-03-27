HKP Heyeti Anka Haber Ajansı\'nı Ziyaret Etti

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: ÜNAL AYDIN

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) heyeti Anka Haber Ajansı'nı ziyaret ederek, partilerinin seçimlere yönelik çalışmalarını anlattı. HKP Çankaya Belediye Başkan Adayı avukat Ayça Okur, "600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim" diyen ancak tapuları ortaya çıkan AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok için "Gerçek dürüst siyasetçiden beklenen adaylıktan çekilmesidir" dedi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı avukat Sait Kıran, HKP MYK üyesi Adnan Okur, HKP Çankaya Belediye Başkan adayı avukat Ayça Okur ve HKP Altındağ Belediye Başkan adayı Mustafa Deniz Çakır, ANKA Haber Ajansını ziyaret etti.

"BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİĞİMİZDE ORTALAMA İŞÇİ ÜCRETİ ALACAĞIZ"

Ayça Okur, parti olarak 53 il ve 300 ilçede seçimlere katılacaklarını CHP'nin kazanma ihtimali yüksek olan kritik gördükleri yerlerde aday çıkarmadıklarını belirtti. Okur, "En büyük amacımız yüzyılın felaketi AKP'giller iktidarından kurtulmaktır. Ranta, talana, vurguna son demek için adayım. Şu anda ülkede belediye başkan adaylarının mal varlıklarının havada uçuştuğu bir dönemde Halkın Kurtuluş Partisi belediye başkanı seçildiğimde ve diğer adaylarımız seçildiklerinde yapacakları tek şey şu olacaktır; Halkın yaşadığı sorunları anlayabilmenin en önemli yolu halk gibi yaşamaktır. Halk gibi yaşamanın da en önemli yolu halkın aldığı ücreti alabilmektir. Biz belediyede o birimde çalışan ortalama işçi olan işçi ücreti alacağımızı iddia ediyoruz ve bunun sözünü veriyoruz. Rantla, vurgunla, talanla işimiz kesinlikle olmayacaktır" dedi.

"GERÇEK DÜRÜST SİYASETÇİDEN BEKLENEN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİDİR"

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un, mal varlığı tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Okur, "600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim" sözlerinin ardından tapuların ortaya çıktığına dikkat çekerek Altınok'u istifaya çağırdı.

Okur şunları söyledi:

"Gerçek dürüst siyasetçiden beklenen adaylıktan çekilmesidir. Ama onlarda bunu göremiyoruz. Halkımızın bunu düşünerek sandığa gitmesi gerekir. Öncelikle sofrada, mutfaklarda ekonomik sıkıntıyı yaşayan halkımızın, çocuklarına beslenme koyamayan kadınlarımızın sandığa gitmelerini ve bu sandıkta kendilerine Mustafa Kemal tarafından seçme ve seçilme hakkını doğru şekilde kullanmalarını diliyorum."