Hocalı ve Şuşa\'da Toplu Mezarlar Bulundu

Azerbaycan'ın Hocalı ve Şuşa kentleri yakınlarında, Ermeni güçlerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen kalıntıların yer aldığı toplu mezarlar bulundu.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonundan yapılan açıklamada, Şuşa yakınlarında yapılan yol çalışması sırasında 5 kişinin kalıntılarının yer aldığı toplu mezar bulunduğu ifade edildi.

Yine Hocalı yakınlarında, Askeran-Hocalı yolu üzerinde en az 7 kişinin kalıntılarının yer aldığı toplu mezar tespit edildiği kaydedildi.

Rastgele gömülen ve Ermeni güçlerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen kalıntılarda, işkence izlerine rastlandığı belirtildi.

3 bin 983 Azerbaycanlının akıbeti hala bilinmiyor

Ermenistan'ın 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonucu 4 binden fazla Azerbaycan vatandaşı kayboldu.

Resmi verilere göre, Azerbaycan'ın kayıp listesinde 3 bin 983 kişi bulunuyor.

Ermenistan, 3 bin 209'u asker, 774'ü sivil olan bu kayıpların akıbeti ve toplu mezarlarının yeri hakkında bilgi vermekten kaçınıyor.

2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgede bulunan toplu mezarlarda kayıp kişilere ait olduğu düşünülen 187 ceset kalıntısı tespit edildi. Ayrıca, Karabağ'daki yol ve diğer inşaat çalışmaları sırasında yine kayıp kişilere ait olduğu düşünülen 309 ceset kalıntısı bulundu. Bulunan ceset kalıntılarından 170'inin kimliği tespit edildi.