Hollanda Başbakanı'ndan Gazze Açıklaması

19.08.2025 21:20
Başbakan Schoof, Gazze'deki durumu 'çok kötü' olarak tanımladı ve insani yardım vurgusu yaptı.

Hollanda geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof, Gazze'deki durumu "çok kötü" olarak nitelendirerek, "(Gazze'de) İnsani yardım birinci önceliğimiz" açıklamasında bulundu.

Schoof, Hollandalılardan gelen soruları yanıtladığı video açıklamasında, "Gazze'deki durum çok kötü. Oradaki insanlar acı çekiyor, aç kalıyor, yiyecek yok, içme suyu yok, barınak yok. İnsanlar ölüyor." dedi.

Hollandalıların Gazze'deki durumdan ötürü öfkeli ve üzgün olduğunu anlayabildiğini belirten Schoof, "İnsani yardım birinci önceliğimiz" diye konuştu.

Başbakan, Gazze'deki durumu iyileştirmenin en önemli yolunun ateşkes olduğunu vurgulayarak, "İsrail ve bölgedeki birçok ülkeye ateşkes için baskı yapıyoruz. Sadece bu şekilde insani yardım yeniden başlayabilir, rehineler serbest bırakılabilir ve kalıcı barışçıl çözüm üzerinde çalışılabilir" ifadelerini kullandı.

BM, Kızılhaç ve Kızılay örgütlerinin sınırsız erişiminin "mutlak bir ön koşul" olduğunu vurgulayan Schoof, "Sadece bu şekilde insani yardım, gerçekten Gazze Şeridi'ne ulaşabilir. İsrail, insani savaş hukuku gereği buna zorunludur." dedi.

İsrail'e yaptırımlar

Schoof, Hollanda'nın İsrail'e yaptırım uygulama araçlarına sahip olduğunu belirterek, "Bu baskıyı Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için gerekli görüyoruz. Ancak tek başımıza her zaman aynı başarıyı sağlayamayız, bu nedenle Avrupa düzeyinde baskı yapıyoruz." diye konuştu.

Hollanda'nın AB düzeyinde şiddet uygulayan yerleşimciler ve bakanlar gibi belirli kişilere yönelik yaptırımlar için çaba gösterdiğini belirten Schoof, "Hollanda kendi başına İsrail kabinesinin iki bakanını 'istenmeyen kişi' ilan etti. Bu, onların artık Hollanda'ya girememesi anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

Gazeteci cinayetlerine tepki

Schoof, gazetecileri hedef almanın "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği savaş durumlarında da çok önemlidir." dedi.

Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik artan şiddet konusunda endişeli olduklarını belirten Başbakan, "Bu nedenle İsrail'den açıklama istedik. Ayrıca İsrail'den gazetecilerin Gazze'ye erişimini mümkün kılmasını ve güvenliklerini garanti etmesini de istedik." ifadelerini kullandı.

Filistin devletinin tanınması gündemde değil

Başbakan, Filistin devletinin tanınmasının şu anda gündemde olmadığını ancak iki devletli çözümü desteklediklerini söyledi.

Schoof, "Hollanda iki devletli çözüm için çalışmaya devam ediyor ve bu bağımsız bir Filistin devleti ile güvenli bir İsrail anlamına geliyor. Şu anda Hollanda hükümeti için Filistin devletinin tanınması gündemde değil." ifadelerini kullandı.

Filistin devletinin tanınmasının hassas bir değerlendirme gerektirdiğini belirten Schoof, "Sadece bunun bölgede kalıcı çözüme nasıl katkı sağlayabileceğine değil, Filistin Yönetimi ve orada muhakkak yapılması gereken reformlar açısından ne anlama geldiğine de bakılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Hollanda, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

