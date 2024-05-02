Hollanda'da Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail Protestosu - Son Dakika
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Hollanda'da Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail Protestosu

Hollanda\'da Eurovision Şarkı Yarışması\'na İsrail Protestosu

Hollanda'da bir grup, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını protesto etmek amacıyla AVRO-TROS'a yarışmayı yayınlamaması çağrısında bulundu. Göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak AVRO-TROS'un İsrail'i yarışmadan çekilmeye çağırdı. Ayrıca, Eurovision'un organizatörü EBU'ya İsrail'i yarışmadan men etme çağrısı yapıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ortak olunacağını belirterek Eurovision, AVRO-TROS ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

02.05.2024 20:59
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Hollanda'da bir grup, İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı nedeniyle kamu yayın kuruluşu AVRO-TROS'a yarışmayı yayınlamaması çağrısında bulunuldu.

Hilversum kentindeki AVRO-TROS binası önünde toplanan bir grup gösterici, Eurovision Şarkı Yarışması'nı protesto etti.

Göstericiler, AVRO-TROS'a İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığı sürece yarışmayı yayınlamaması çağrısında bulundu.

AVRO-TROS'u yarışmadan çekilmeye çağıran göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ile "Eurovision'u boykot et" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

Göstericiler, Eurovision'un organizatörü Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), iki yıl önce yapılan yarışmada Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptığı gibi, İsrail'i de yarışmadan men etmesini istedi.

AVRO-TROS'un yarışmayı yayınlaması halinde, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ortak olacağını belirten göstericiler, Eurovision, AVRO-TROS ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grubun basın sözcüsü, soyadını vermek istemeyen Cian, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Eurovision'a katılması nedeni ile AVRO-TROS önünde gösteri yaptıklarını belirtti.

Cian, "Bunun skandal olduğunu düşünüyoruz çünkü İsrail şu anda Gazze'de soykırım yapıyor. Onun için İsrail'in acilen Eurovision'dan çıkarılması gerekiyor." dedi.

AVRO-TROS'un en azından İsrail'in sahneye çıktığı zaman yayına ara vermesi gerektiğini kaydeden Cian, "En güzeli Eurovision'u hiç yayınlanmaması." ifadesini kullandı.

Rusya ve Belarus'un da Rusya-Ukrayna savaşından dolayı iki yıl önce Eurovision'a çıkarılmadığına dikkati çeken Cian, aynı şekilde İsrail'e de izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail Protestosu - Son Dakika

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