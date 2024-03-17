Hollanda'da İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekmek için 14 bin çocuk ayakkabısı sergilendi - Son Dakika
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Hollanda'da İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekmek için 14 bin çocuk ayakkabısı sergilendi

Hollanda'nın Utrecth kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklara dikkat çekmek amacıyla 14 bin çocuk ayakkabısı sergilendi. Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte, her on dakikada bir yeni ayakkabı sergilenerek, yaşamını yitiren çocukların isimleri anons edildi. UNICEF'in açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukların sayısı iki kat arttı. İsrail'in saldırılarında ise 13 bin 500'ü çocuk olmak üzere 31 bin 645 Filistinli hayatını kaybetti.

17.03.2024 23:31
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Hollanda'nın Utrecth kentindeki Vredenburg Meydanı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 14 bin çocuk ayakkabısı sergilendi.

NL Times'ın haberine göre, Hollanda merkezli "Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı" tarafından organize edilen eylemde Gazze'de İsrail'in saldırılarının yanı sıra açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden yaklaşık 14 bin çocuğun anısına meydana konan ayakkabılara her on dakikada bir yenisi eklendi.

Vakfın internet sitesinde yayımlanan bildiride Gazze'de ortalama her on dakikada bir çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle sergilenen ayakkabılara on dakika arayla yenilerinin ekleneceği ve yaşamını yitiren Gazzeli çocukların isimlerinin anons edileceği bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukların sayısının bir ayda iki katına çıktığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 645 Filistinli öldürüldü, 73 bin 676 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Hollanda, İsrail, Çocuk, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekmek için 14 bin çocuk ayakkabısı sergilendi - Son Dakika

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