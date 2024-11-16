Hollanda'da İsrail'in Siyasi Müdahalesi Rahatsızlık Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hollanda'da İsrail'in Siyasi Müdahalesi Rahatsızlık Yarattı

Hollanda güvenlik birimleri, İsrail'in meclis oturumu öncesi rapor göndermesinden rahatsız.

16.11.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da güvenlik birimlerinin, İsrail Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığının, Amsterdam'daki Maccabi taraftarlarına yönelik "saldırılarla" ilgili meclis oturumu öncesi milletvekillerine "özel rapor" göndererek ülke siyasetini etkilemeye çalışmasından rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden de Volkskrant'ın haberinde, İsrail'in, Amsterdam'daki Maccabi taraftarlarının başlattığı şiddet olaylarıyla ilgili meclis oturumu öncesi milletvekillerine "özel rapor" gönderdiği kaydedildi.

Söz konusu raporda olaylara karışan Hollandalı kuruluşların Hamas ile bağlantılandırıldığı aktarılan haberde, bakanlıklardaki güvenlik birimlerinden üst düzey kaynakların, İsrail'in Hollanda siyasetine yönelik bu müdahalesinin "istenmeyen bir durum olduğunu" ifade ettiği bildirildi.

Haberde, hükümet koalisyonunun küçük ortağı BBB partisinin Meclis Grup Başkanı Caroline van der Plas'ın, oturumda bu rapordaki iddiaları dile getirerek Başbakan Dick Schoof'a soru yönelttiği belirtildi.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel'in, raporun varlığını teyit ettiği dile getirilen haberde, SGP partisi Milletvekili Chris Stoffer'in, İsrail'in raporunu kullanarak, İsrail tarafından Hamas yanlısı olarak nitelendirilen Hollandalı kuruluşların yaptırım listesine alınması ve terör örgütü ilan edilmesi için önerge verdiği hatırlatıldı.

Haberde, İsrail Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli'nin, de Telegraaf gazetesine verdiği demeçte, "Bu terör ağı yok edilmeli. Hollanda makamları suçlulara karşı yasal ve ekonomik tedbirler almalı ve Geert Wilders'in önerdiği gibi ilgili kişiler sınır dışı edilmeli." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Bakanlıklar müdahaleden rahatsız

Haberde, güvenlik alanında faaliyet gösteren bakanlıklardaki çok sayıda kaynağın, İsrail'in Hollanda siyasetine yönelik "istenmeyen müdahalesi" olduğu değerlendirmesinde bulunduğu bilgisine yer verilirken, hükümetin İsrail yanlısı tutumu nedeniyle isimlerinin gizli kalmasını isteyen iki üst düzey kaynağın, söz konusu raporun en üst bürokratik düzeyde endişe yarattığı bilgisini paylaştığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsünün İsrail'in müdahalesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktığı anlatılan haberde, Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörlüğü (NCTV) Sözcüsü'nün ise İsrail'in raporunu incelediklerini ve henüz içerik hakkında yorum yapmak istemediklerini ifade ettiği kaydedildi.

Clingendael Enstitüsü güvenlik uzmanı Koen Aartsma'nın, "Aceleyle hazırlanmış görünen ve tarafsız olmayan bir kaynaktan gelen bu tür raporlar konusunda dikkatli olunması gerektiği" şeklindeki yorumlarına yer verilen haberde, İsrail'in Hollanda Büyükelçisi Modi Ephraim ise "Bakanlığın rolü, antisemitizmi tespit etmek ve bununla mücadele etmektir. Bu raporla bunu yapıyorlar. Hollanda'daki soruşturmaya tam destek veriyoruz" şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Hollanda, Hükümet, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da İsrail'in Siyasi Müdahalesi Rahatsızlık Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 02:02:13. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da İsrail'in Siyasi Müdahalesi Rahatsızlık Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.