Hollanda'daki Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor - Son Dakika
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Hollanda'daki Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

Hollanda\'daki Üniversitelerde Filistin\'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

Hollanda'daki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. Amsterdam ve Utrecht Üniversitelerinde toplanan göstericiler, polisin müdahalesi üzerine şehir merkezine yürüdü. Göstericiler, İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmama ve işbirliklerini sonlandırma taleplerini dile getirdi.

10.05.2024 00:39
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Hollanda'daki üniversitelerde Filistinlilerle dayanışma amacıyla toplanan göstericiler, polisin müdahalesi üzerine şehir merkezine yürüdü.

Hollanda'da 6 Mayıs'ta Amsterdam Üniversitesinde başlayan ve Utrecht Üniversitesinin de katıldığı Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland kampüsünde toplanan binlerce gösterici, polisin engellemelerinin ardından kampüsten şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, "Refah'tan ellerini çek", "İşgali durdur", "Amsterdam soykırıma hayır diyor" ve "Birleşmiş halk asla yenilmez" sloganları attı.

Şehir merkezindeki Spui meydanına gelen göstericiler, burada oturma eylemine geçtiği sırada polis müdahalesiyle karşılaştı.

Müdahale sebebiyle bazı göstericiler yaralanırken, yerel medya 3 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibinin yer aldığı gösteri, yerel saatle 22.00 sularında sona erdi.

Hollanda'daki üniversitelerde başlayan eylemler

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi grup, 6 Mayıs Pazartesi günü Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland kampüsünde Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuş ve gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek 125 kişiyi gözaltına almıştı.

Göstericiler, 7 Mayıs'ta yeniden Roeterseiland kampüsünde toplanıp yürüyüşe geçerek, üniversiteye ait şehir merkezindeki Binnengasthuis binasında kamp kurmaya başlamıştı.

Polis, 8 Mayıs Çarşamba günü göstericilere müdahale ederek 36 Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Utrecht Üniversitesi Kütüphanesinin avlusunu işgal eden göstericiler, 7 Mayıs'ta binanın girişine barikat kurarak Filistin'i destekleyen pankartlar asmıştı.

Polis, alanı terk etmemeleri üzerine gece yarısına doğru göstericilere müdahale ederek 50 kişiyi gözaltına almıştı.

Filistin destekçisi göstericiler, 8 Mayıs'ta yeniden Utrecht Üniversitesinde toplanmış ve polisin müdahalesinin ardından 40 gösterici üniversiteden uzaklaştırılarak başka bir noktada salıverilmişti.

Hollanda'daki öğrenciler, ülkedeki üniversitelerden İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını, İsrailli kurumların ya da çalışanlarının içerisinde yer aldığı işbirliklerini sonlandırmasını ve bunu şeffaf bir şekilde yapmasını talep ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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