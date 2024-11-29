Hollanda, Netanyahu\'nun Ziyaretini Değerlendiriyor

Güncel

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesinin düşünülebileceğini söyledi.

Başbakan Schoof, düzenlediği haftalık basın toplantısında, UCM'nin dayandığı uluslararası anlaşmalara uygun bazı senaryolar dahilinde Netanyahu'nun tutuklanmadan Hollanda'yı ziyaretinin düşünülebileceğini belirtti.

Netanyahu'nun Hollanda'ya gelmesi durumunda nasıl hareket edileceğinin sorulması üzerine Schoof, "Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerimiz var ve bunlara uymalıyız. İsrail Başbakanı Hollanda'ya geldiğinde buna göre hareket edeceğiz." dedi.

Hollanda'nın, UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'ne ve yükümlülüklerine bağlı olduğunu vurgulayan Schoof, "Uluslararası hukuk çerçevesinde (İsrail Başbakanı'nın) tutuklanmadan Hollanda'ya gelebileceği durumlar düşünülebilir." ifadesini kullandı.

Merkezi Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de olan UCM ile Hollanda arasında 1 Mart 2008 tarihli "Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Ev Sahibi Devlet Anlaşması" gereği, Hollanda'nın UCM ile sıkı işbirliği içinde hareket etme yükümlülüğü bulunuyor.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamı UCM'nin kurucu anlaşmasına taraf olmasına rağmen Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in mahkeme statüsüne taraf olmaması nedeniyle Netanyahu'nun dokunulmazlığının bulunduğunu açıklamıştı.